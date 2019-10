Brad Pitt e Angelina Jolie, divorzio complicato: ancora problemi, le news

Brad Pizz e Angelina Jolie divorzio complicato: ancora problemi per l’ex coppia

Il divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt si sta rivelando più complicato del previsto. Non è notizia di oggi che i due stiano avendo problemi, ma lo è il fatto che questi problemi stanno continuando e anzi potrebbero essere addirittura aumentati. Brad e Angelina si sono lasciati nel mese di settembre del 2016, dopo due anni di matrimonio e dodici d’amore totali. L’accordo per il divorzio però non è ancora definitivo, seppure siano separati da anni ormai. I problemi sarebbero cominciati quando l’attrice ha fatto richiesta di custodia dei figli, Brad non l’avrebbe presa benissimo e sarebbe iniziata la guerra. O meglio, le negoziazioni sul divorzio.

Brad e Angelina chiedono ancora tempo per il divorzio: le ultime news

The Blast oggi ha fatto sapere che Brad Pitt e Angelina Jolie hanno chiesto ulteriore tempo prima del divorzio per poter organizzare al meglio i loro averi. L’ex coppia pare infatti sia bloccata nella negoziazione del divorzio perché non sono riusciti a trovare un accordo sulla divisione di tutto ciò che possiedono. Non è difficile immaginare che si tratti di una vera fortuna, ma magari i contrasti in fondo hanno natura diversa da quella economica. Queste sono le news sul divorzio di Brad e Angelina giunte dal portale citato poc’anzi, che pare essere entrato in possesso di alcuni documenti legali della coppia. Chissà se riusciranno mai a trovare un accordo, a questo punto!

Angelina Jolie parla del divorzio da Brad Pitt: “Mi sono sentita insignificante”

Negli ultimi giorni Angelina Jolie è anche tornata a parlare del divorzio da Brad Pitt. In occasione della presentazione del film Maleficent: Mistress of Evil, l’attrice è stata intervistata da Madame Figaro e ha confessato di non aver vissuto bene la separazione. Queste le sue parole: “Mi ero persa un po’. Mi sono sentita più piccola, quasi insignificante, anche se questo non era necessariamente ovvio. Ho provato una tristezza profonda e reale, mi sono sentita ferita”.