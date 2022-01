Brad Pitt ha una nuova fidanzata? Il gossip s’infiamma: lei è una cantante

Nuova fiamma per Brad Pitt? L’attore è al centro del gossip da qualche ora, dopo che The Sun ha svelato l’ultimo scoop sulla sua vita sentimentale. La nuova frequentazione di Brad andrebbe avanti da qualche tempo, ma in gran segreto. Chi è la fortunata? La nuova fidanzata di Brad Pitt sarebbe Lykke Li, una cantante svedese. Il tabloid ha fatto sapere che i due starebbero uscendo insieme da alcuni mesi. Se finora non sono finiti sotto i riflettori della cronaca rosa è perché abitano molto vicini, per questo gli spostamenti non li hanno esposti a occhi indiscreti.

Pare infatti che Lykke Li viva a pochi minuti di distanza dalla casa di Brad Pitt, a Los Angeles. A tradirli pare sia stata una fonte anonima, che ha spifferato a The Sun la relazione fra i due. Lui ha 58 anni, lei invece ne ha 35 ma la differenza d’età al giorno d’oggi non è un problema. I primi approcci fra loro sarebbero avvenuti durante la scorsa estate: si parla infatti di una frequentazione che andrebbe avanti da metà 2021. Ci sono stati però anche i primi avvistamenti, perché si concedono anche delle uscite pubbliche.

Brad Pitt e la nuova fiamma Lykke Li sono stati visti insieme a Mother Wolf, un ristorante di Hollywood molto frequentato dai Vip. Proprio questa cena ha acceso il gossip, perché è il momento in cui sono stati visti e che ha dato il via allo scoop. Un’altra fonte, invece, ha rivelato come sono riusciti i due a tenere nascosta e segreta la frequentazione fino a oggi. Come già accennato, infatti, i due vivono vicino e sono riusciti a non farsi notare per questo. Pare inoltre che all’attore piaccia molto il fatto di avere la sua compagna che vive a pochi minuti di distanza.

Di recente tanti fan hanno sognato un ritorno di fiamma con Jennifer Aniston, ma non è successo. Oggi sono amici e dopo Jennifer c’è stata Angelina Jolie, con cui l’attore ha dei figli e per loro sarebbe in corso una battaglia legale. Anche Lykke Li ha un figlio di 6 anni, nato fa una precedente relazione con un produttore.