Brad Pitt, il figlio Maddox lo evita e non vuole vederlo: lo spiffero su Angelina Jolie

Maddox e Brad Pitt, rapporto burrascoso tra padre e figlio

In questi giorni si sta parlando molto del rapporto tra Brad Pitt e suo figlio Maddox perché pare che i due non si vedano da tempo e che le cose non vadano per niente bene. I motivi non sono stati spiegati ufficialmente ma sembra che Maddox non abbia superato le accuse a Brad di non averlo voluto adottare spontaneamente e di aver accettato solo per far felice Angelina Jolie; accuse negate dall’attore di Hollywood che sempre secondo la stampa estera pare abbia fatto il possibile per recuperare il rapporto col figlio. Non è da escludere tra l’altro che il ragazzo non sopporti più il papà per via del divorzio da Angelina Jolie, i cui termini tra l’altro devono ancora essere chiariti essendo in corso una battaglia legale accesissima per definire tra gli altri la custodia dei figli. Maddox e Brad Pitt non si vedrebbero dal 2016 quando su un jet privato scoppiò una lite violentissima che portò al naufragio del rapporto.

Brad Pitt, il figlio Maddox sul piede di guerra? “Quel che succede succede”

Recentemente l’attore avrebbe scoperto solo tramite giornali che il figlio si è iscritto alla Facoltà di Biochimica della Yonsei University in Corea del Sud, e proprio qui a un gruppo di giornalisti di In Touch Maddox avrebbe risposto alla fatidica domanda “Il rapporto tra voi è chiuso?” con un ambiguo “Quel che succede succede”. Mentre Angelina Jolie ha voluto vedere con i suoi occhi il college dicendosi entusiasta per l’ambiente e per la nuova vita del figlio, pare che Pitt non abbia ancora visitato la scuola sebbene si sia detto contento che Maddox sta realizzando pian piano tutti i suoi sogni.

Angelina Jolie, la reazione agli ultimi pettegolezzi su Brad Pitt e Maddox

Cosa succederà tra padre e figlio non lo sa neanche la Jolie che non sta gettando benzina sul fuoco per evitare che il rapporto si deteriori ulteriormente; l’attrice non ha chiarito le sue posizioni alla stampa ma una fonte di Hollywood Life ha svelato che Angelina avrebbe promesso di non interferire nel rapporto tra Brad e Maddox. “Rispetta che abbiano una loro relazione – si legge sul noto sito di cronaca rosa – e se ne sta fuori”. Sembra tra l’altro che Brad Pitt sia lontano non solo da Maddox ma anche dagli altri figli e che non si vedano da moltissimo tempo: Hollywood Life è stato chiaro al riguardo. Brad al momento non ha commentato tali pettegolezzi, e anche Angelina ha preferito tacere per evitare di causare problemi ai suoi figli. “La cosa più importante per Angelina – questo quanto riportato dalla fonte – è che suo figlio abbia le spalle coperte e qualcuno che lo supporta”. Come andrà a finire questa intricatissima vicenda famigliare?