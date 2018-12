Angelina Jolie e Brad Pitt in guerra dopo il divorzio: l’ultimo gesto di lui spiazza

Angelina Jolie e Brad Pitt, rapporti ancora tesi dopo il divorzio? L’attore ringrazia (inaspettatamente) la sua ex e spiazza i fan

Che i rapporti tra Angelina Jolie e Brad Pitt si siano sempre più incrinati dopo il divorzio non è un segreto. Ad oggi, però, tra i due quello intenzionato a vedere il bicchiere mezzo pieno di tutta questa storia sembrerebbe essere proprio l’attore. Quest’ultimo, stando a quanto riportato dai siti di gossip d’oltreoceano, pare si senta al momento nella posizione di dover ringraziare Angelina. L’attore, nello specifico, avrebbe dichiarato agli amici più intimi di essere grato ad Angelina Jolie perché – grazie a lei – si è reso conto di essere un uomo forte e in grado di rimanere sobrio. Da quanto emerso, però, non traspare proprio una grande stima nei confronti dell’ex moglie.

Brad Pitt grato ad Angelina Jolie: ringraziamento sincero o accusa velata?

“Brad è stato in grado di mantenere la sua sobrietà nonostante l’enorme stress e le pressioni legali inflitte da Angelina durante il divorzio”, avrebbe fatto trapelare nelle ultime ore una fonte vicina a Brad Pitt. Una gratitudine questa che, in realtà, sembrerebbe essere più un’offesa celata. Molti i fan che hanno infatti visto in queste parole una chiara frecciatina ad Angelina. L’attrice replicherà mai a queste insinuazioni o preferirà cogliere il positivo di questa notizia? In fondo il suo ex non ha fatto altro che ammettere che è grazie a lei che, oggi, sa di essere in grado di gestire i suoi problemi con l’alcolismo.

Angelina Jolie e Brad Pitt raggiungono l’accordo per l’affidamento dei figli: le ultime news sul divorzio

Queste ultime affermazioni di Brad Pitt potrebbero compromettere l’equilibrio precario raggiunto, tra l’altro recentemente, con Angelina Jolie. La coppia, proprio a inizio mese, aveva fatto sapere tramite i propri legali di aver trovato finalmente un accordo per la custodia dei figli. Un passo importante questo che, nella faida che li ha coinvolti dopo il divorzio, è stato spesso motivo di scontro per i due.