L’ex coppia più bella di Hollywood ora litiga anche per il castello in Francia

Si fa sempre più aspra la guerra tra Brad Pitt e Angelina Jolie. A cinque anni dalla separazione i due attori stanno ancora litigando per la custodia dei sei figli. Una nuova disputa legale aggiunge altra carne al fuoco, rendendo di fatto la situazione più complicata e bollente che mai. Stando a quello che si legge sui media americani l’attore ha intentato una nuova causa contro l’ex moglie. Oggetto della contesa? Château Miraval, il castello dove i Brangelina si sono sposati nel 2014.

Brad Pitt ha accusato Angelina Jolie e i suoi collaboratori di aver provato ad escluderlo da una redditizia vendita dell’immobile, che comprende anche un ricco vigneto. Miraval è di proprietà di Quimicum, una società di Pitt che inizialmente deteneva il 60% della struttura. La Jolie con la sua Nouvel aveva il 40% delle azioni. Tre anni prima della separazione Brad aveva trasferito alcune quote all’ex moglie, che aveva così ottenuto il 50%.

Ora – stando a quanto sostengono gli avvocati di Brad Pitt – Angelina Jolie starebbe cercando di vendere Château Miraval senza consultare l’ex marito. Una faccenda che ha mandato su tutte le furie il divo di Hollywood, che ha così deciso di agire per vie legali. Brad ha incolpato la moglie di non aver mai fatto l’interesse della proprietà negli ultimi anni e di averla trascurata parecchio con la sua società ignorando le varie spese di manutenzione.

“Angelina sta provando a vendicarsi di Brad in tutti i modi”, hanno assicurato alcune persone dell’entourage di Pitt. “Questo è l’ennesimo tentativo da parte della Jolie di aggirare le regole e venire meno ai suoi obblighi”, hanno aggiunto.

Nel castello, che si trova in Francia più precisamente in Provenza, Brad e Angelina sono convolati a nozze in gran segreto nel 2014 dopo dieci anni di fidanzamento. Per tanto tempo Château Miraval è stato il ritrovo della coppia, che amava trascorrere lunghe vacanze in Europa, lontano da occhi indiscreti, con i figli.

Angelina Jolie ha chiesto il divorzio da Brad Pitt nell’agosto 2016 parlando di “differenze inconciliabili” e chiedendo la custodia esclusiva dei loro sei figli, Maddox, 19, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 15 e i gemelli Vivienne e Nox, 12. Lo scorso giugno, però, il Tribunale di Los Angeles ha optato per l’affidamento congiunto. Una vittoria per Brad Pitt che Angelina Jolie non ha accettato tanto da promettere che la sua battaglia contro il collega non è ancora finita.