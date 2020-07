Brad Pitt e Angelina Jolie: lui ricuce col figlio Maddox, lei resta lontana

Il processo di divorzio e di custodia dei figli è stato più lungo del previsto, per Angelina Jolie e Brad Pitt, che si sono dati battaglia nelle aule dei tribunali non una volta o due. Se, inizialmente, erano in cattivi rapporti, poi la protagonista di Maleficent ha deciso di instaurare un rapporto fondato sulla pace e il rispetto reciproco con l’ex marito, che ha visto allontanarsi da lui un figlio a causa di questa rottura difficile da accettare: Maddox, adottato da Angelina Jolie quando era ancora legata sentimentalmente a Billy Bob Thornton (lo ha salvato da una situazione difficile in Campogia, dove viveva). Maddox non ha preso per niente bene la separazione dei genitori e – secondo quanto era stato riportato dai tabloid americani – dava tutte le colpe al padre, tanto da decidere di non volerlo vedere più. Quest’oggi Hollywoodlife.com dà una notizia che ha sicuramente rallegrato i fan di Pitt: il figlio Maddox ha voluto ricucire i rapporti con lui, decidendo però di andare avanti a piccoli passi. L’attore è quindi stato in grado di riconquistare il cuore del figlio 19enne.

Brad Pitt e Maddox di nuovo insieme: pace fatta

Maddox, per Brad Pitt, aveva deciso di prendere anche il suo cognome (oltre a quello della mamma), dimostrando quanto ci tenesse al papà; dopo il divorzio Angelina ha rinunciato al cognome dell’ex marito e anche Maddox era convinto di farlo. Ma adesso qualcosa è cambiato. Hollywoodlife.com fa sapere che c’è stata una cena per Brad Pitt e Maddox che avrebbe fatto scomparire l’astio nel cuore del ragazzo. Angelina Jolie, però, ne è voluta rimanere fuori. Anche lei sta ricostruendo un rapporto con Pitt con molta cautela. È stata lei ad aver deciso di chiudere definitivamente con lui. E per un motivo preciso. Mentre Pitt è intento a riottenere la complicità di un tempo con Maddox, Angelina è stata paparazzata con Pax, altro figlio adottato (lui è del Vietnam).

Figli Angelina Jolie e Brad Pitt assenti alla cena

Angelina Jolie e Pax sono stati fotografati durante una cena in un ristorante francese-californiano a Los Angeles. Nonostante si fosse presentata, successivamente, l’occasione di rivedere Brad Pitt, l’attrice avrebbe rifiutato, tornando a casa con Pax. Assenti alla cena gli altri figli di Brad Pitt e Angelina Jolie (Zahara, Shiloh, Vivienne, Knox e Maddox era col papà). I fan sperano ancora di rivedere insieme questi due attori di talento e dal cuore grande… ma, dopo il divorzio e quello che ha deciso di fare la Jolie, dubitiamo che quest’ultima abbia le forze di ricominciare tutto daccapo.