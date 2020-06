Angelina Jolie, come sta dopo divorzio da Brad Pitt e rivelazione su figli

Angelina Jolie ha rilasciato di recente un’intervista a Liam Freeman per Vogue India per parlare soprattutto della Giornata dei Rifugiati, come saprete celebrata il 20 giugno di ogni anno. Anche se l’intervista è incentrata soprattutto su argomenti di attualità tutt’altro che trascurabili non sono mancati dei riferimenti importanti a Brad Pitt e ai figli, quindi alla propria vita privata, ovviamente in linea con l’argomento principale della conversazione. Ricordiamo a chi se ne fosse dimenticato che i Brangelina hanno vissuto un’intensa storia d’amore che ha appassionato i fan di tutto il mondo nel corso del tempo e che è finita purtroppo dopo circa dodici anni con il divorzio del 2016. I due sono genitori di ben sei figli – Maddox, Pax, Zahara Marley, Shiloh, Knox Leon e Vivienne Marcheline -: sono stati dunque una coppia che ha scommesso tanto sul futuro della propria relazione. Ecco perché in quasi tutte le interviste della Jolie non si può non pensare anche a Brad. Ma veniamo al dunque.

Angelina Jolie e Brad Pitt, le parole sul divorzio e sui figli: l’attrice si confessa

La domanda di Freeman per Vogue India non riguardava direttamente l’attore ma era inevitabile che la Jolie si soffermasse sul suo ex: “Dopo aver scelto di separarti – le è stato chiesto – come sei riuscita a creare un clima sereno per i tuoi figli?”. Anche se l’argomento è abbastanza delicato la Jolie non è stata molto diplomatica, e immaginiamo che le sue dichiarazioni dipendano anche dai problemi che ha avuto con Brad nell’ultimo periodo: “Mi sono separata – ha ammesso la Jolie senza girarci troppo attorno – per il benessere della mia famiglia. Era la decisione giusta. Continuo a focalizzarmi sulla loro salute”. Angelina non è sembrata preoccupata per le notizie che i bambini apprendono continuamente dai media: ha spiegato che i suoi sono sei coraggiosissimi ragazzi e che anche se hanno letto varie assurdità sanno qual è la verità e cos’è successo realmente tra lei e Brad Pitt e non solo.

Jolie e i figli: un rapporto sincero fatto di scelte coraggiose

Dalla risposta dell’attrice si evince chiaramente che il rapporto che ha impostato con la sua famiglia sia fatto di confidenze, consigli e verità: non c’è spazio né per i segreti né per il silenzio, e questo non può che essere positivo per il benessere di tutti, anche perché essendo una persona molto nota non farebbe altro che creare problemi adottando una strategia diversa. A ciò si aggiunge il fatto che la Jolie e Brad Pitt hanno adottato alcuni dei loro figli, ed è impensabile creare un rapporto vero e autentico in queste condizioni senza mostrarsi trasparenti. L’attrice si è poi soffermata su Maddox, adottato dalla Cambogia, e su Pax, adottato invece dal Vietnam, due Paesi che sono stati in guerra per anni.

Figli Angelina Jolie e Brad Pitt, la rivelazione su Maddox e Pax

Alla Jolie è stato chiesto se si fosse fatta degli scrupoli prima di adottare due bambini provenienti da Paesi con queste relazioni così problematiche; anche al riguardo ha mostrato una grande maturità con delle dichiarazioni che dovrebbero fungere da esempio per ogni genitore: “Ci ho pensato davvero. All’inizio non volevo adottare dal Vietnam perché Mad è cambogiano […] Poi stavo leggendo un libro sui diritti umani e […] ho pensato […] al nostro coinvolgimento nel Sud-est asiatico. Mi sono sforzata di pensare a un futuro in cui tutti saremmo stati una famiglia. Sono molto felice – ha aggiunto l’attrice – di aver potuto essere la loro mamma. Sono grata ogni giorno”. Non è la prima volta che la Jolie parla dei suoi figli e siamo sicuri che le sue parole possano essere un esempio per molti genitori. C’è solo da imparare in effetti da una donna così appassionata ed equilibrata in questo mondo in cui sono sempre più numerosi i casi di cronaca nera che coinvolgono i nuclei famigliari.