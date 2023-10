Bova a Belve: battuta fulminante dell’ex suocera Bernardini De Pace

L’ex suocera, celebre avvocato divorzista, risponde in modo tagliente alle parole rilasciate dal suo ex genero a “Belve”

Anna Bernardini De Pace, il più celebre avvocato divorzista d’Italia, ha commentato quanto detto dal suo ex genero Raoul Bova a “Belve”. Il divo, incalzato da Francesca Fagnani, è tornato al tempo della separazione dalla moglie Chiara Giordano a cui è seguita la relazione con Rocio Munoz Morales, sua attuale compagna.

Fagnani ‘diabolica’ con Bova: le domande su Anna Bernardini De Pace

“Lei quando si è fidanzato con la figlia lo aveva capito o è andato contro il suo destino così?”, ha domandato la ‘diabolica’ Fagnani, riferendosi naturalmente alla fama dell’ex suocera, osso durissimo in tribunale. “Beh quelle sono le cose impulsive di cui parlavo. Non ragioni, non rifletti e lo fai perché in quel momento ami”, la replica dell’attore.

Ovviamente la giornalista non ha mollato la presa: “Immagino che se anche avesse riflettuto si sarebbe sposato lo stesso“. Bova ha annuito. Fagnani non si è lasciata sfuggire l’occasione di parlare della lettera durissima che Bernardini De Pace scrisse quando fini il matrimonio del divo con sua figlia.

La lettera dell’ex suocera di Bova

La missiva in questione fu pubblicata da Il Giornale. Il titolo fu assai pesante : “Caro genero degenerato, vai e non tornare“. Giusto per capire di che toni si sta parlando, ecco un passaggio della lettera: “Non hai né fegato né cuore, caro genero o degenero per meglio dire. La tua forza a letto dura il tempo di uno spot. Sei un uomo a breve termine di conservazione, scaduto”.

A proposito di quello scritto, Bova ha detto: “Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore. Cercano di sfogare con la rabbia pensando che il dolore poi si attenui”. Ebbene, come ha preso tali esternazioni l’ex suocera? Bene, ma non benissimo. Infatti lo ha fulminato con una battuta. Intervenuta nella trasmissione radiofonica di Rai Radio Uno “Un Giorno da Pecora”, l’avvocato, in riferimento all’ex genero e alla sua intervista a “Belve”, ha chiosato:

“Me lo ricordavo più allegro e vivace, ieri sera mi è sembrato troppo buono”.

E quella lettera sul “Genero o degenero?” Bernardini De Pace ha giocato a nascondino, da vecchia volpe quale è:

“Tutti hanno pensato fosse diretta a lui, in realtà non lo era: la scrissi un anno prima, in un format per il quale c’era una lettera ad ogni componente della famiglia. Ho testimoni: l’attuale fidanzato di Simona Ventura le ha lette tutte un anno prima”.

Sarà vero? Chissà. E se anche lo fosse, la puntualità con cui uscì lascia molti sospetti, pure ammesso che sia stata davvero stilata mesi prima del divorzio di Bova e Chiara Giordano. E oggi? Il tempo pare che abbia appianato i dissapori. L’attore di “Don Matteo” ha spiegato diplomaticamente che con Bernardini De Pace i rapporti ora sono distesi. Fagnani, sempre con piglio ‘diabolico’, gli ha chiesto se siano amici. Bova ha riso. Giù il sipario!