Bouchet su Ferragni “sfruttato figli”: Balivo difende, studio si schiera

Oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Nella prima parte del programma, intitolato La Volta Buona Magazine, si è parlato anche del caso che ha visto recentemente coinvolto il bodyguard di Fedez, dell’intervista di Taylor Mega a Le Iene in cui affermava che il rapper e Chiara Ferragni fossero una coppia aperta e del dissing con Tony Effe. Proprio durante la discussione una delle ospiti, Barbara Bouchet, si è abbandonata ad un commento negativo nei confronti dell’influencer che ha scatenato la reazione immediata della conduttrice. Lo studio si è schierato. Scopriamo meglio con chi e cosa è successo nello specifico.

Bouchet attacca Ferragni e Balivo difende: lo studio applaude una delle due

Anche oggi, lunedì 1 ottobre, come di consueto è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo. La prima parte del programma, intitolata La Volta Buona Magazine, è sempre dedicata a fatti di attualità o cronaca. Questo pomeriggio si è parlato nello specifico del caso che ha visto coinvolto il bodyguard di Fedez e del recente dissing tra il rapper ed il collega Tony Effe. Proprio nel citare il botta e risposta tra i due, Balivo ha commentato lo sfogo di Chiara Ferragni dove chiedeva di lasciare fuori i suoi figli, citati da Tony Effe.

Nello specifico la conduttrice ha affermato:

Non c’è tregua per Chiara Ferragni, aveva solo chiesto di essere lasciata in pace. Sembra quasi un mix di astri contro.

A quel punto Bouchet ha fatto una faccia contrariata che ha portato Balivo a darle la parola dopo aver sottolineato come le stesse facendo le facce dietro. L’attrice e ballerina ha quindi espresso il proprio parere su Chiara Ferragni che non è stato affatto positivo. Ha difatti accusato l’influencer di avere in passato sempre sfruttato i suoi figli e, di conseguenza, non poteva chiedere agli altri di non citarli in quanto se l’era un po’ cercata.

Di seguito le sue affermazioni:

Lasciatemi in pace sembra assurdo. Una che ha cercato in tutte le maniere, cosa che non le ho mai perdonato, di sfruttare i suoi figli adesso non vuole che si parli più dei suoi figli? Prima li ha portati davanti da quando sono nati e adesso…

Le sue parole hanno scatenato la replica immediata da parte di Caterina che ha preso le difese di Ferragni affermando:

Però è la mamma che parla dei suoi figli, non possono parlare dei suoi figli.

Lo studio si è schierato, sembrando essere d’accordo con quanto affermato da Barbara Bouchet. Dopo il suo intervento, difatti, il pubblico le ha fatto un applauso! Rossella Erra, invece, ha concordato con quanto detto da Balivo.

L’intervento su Pippo Baudo

Poco dopo c’è stato un altro siparietto con protagoniste sempre l’attrice e la conduttrice. Nel parlare di Pippo Baudo che si è mostrato in sedia a rotelle alla festa di 90 anni di Pingitore, Barbara si è abbandonata a qualche altra faccia e ad una frase lasciata a metà, portando la Balivo ad insistere nel voler sapere a chi fossero riferite le sue parole. Bouchet, tuttavia, non ha voluto sbottonarsi a riguardo.