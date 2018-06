Bossari ha tradito Filippa dopo il matrimonio? La Lagerback risponde (VIDEO)

Daniele Bossari beccato insieme ad un’altra donna: la replica di Filippa Lagerback

Le foto pubblicate dal settimanale Chi che vedono Daniele Bossari in compagnia di un’altra donna stanno letteralmente facendo impazzire il web. Il giornale di Alfonso Signorini infatti , pur non parlando mai di tradimento, ha decisamente dato tanto materiale di cui parlare stamattina. Daniele e Filippa, però, a tutti quelli che stanno riportando la notizia ingigantendo la questione hanno deciso di rispondere pochi minuti fa. Mostrandosi abbracciata e sorridente (e anche un po’ divertita dalla cosa) la Lagerback, in particolare, ha caricato su Instagram stories un video che ha decisamente tranquillizzato i fan della coppia.

Filippa Lagerback dopo lo scoop di Chi: “Siamo tranquillissimi noi”

Nel video pubblicato da Filippa Lagerback (e condiviso poi anche da Daniele Bossari) è possibile vedere lei e il marito che sfogliano divertiti l’ultimo numero di Chi. Bossari d’altronde, interpellato dal settimanale di Signorini, era stato molto chiaro e aveva smentito ogni tipo di gossip su lui e la donna che è stata paparazzata in sua compagnia. Questo, tuttavia, non ha impedito ad alcuni di andare oltre e di distorcere la notizia nelle ultime ore. La coppia, quindi, ha deciso di rispondere così alle insinuazioni sul loro conto. “Siamo tranquillissimi noi” ha infatti ribadito la Lagerback mentre Daniele scherza sulle foto pubblicate “Spero lo siate anche voi”.

Daniele Bossari paparazzato insieme ad un’altra donna, la versione di lui: “È solo un’amica”

Come accennato sopra, Daniele Bossari interpellato sulle foto che lo ritraevano in compagnia di un’altra donna ha specificato subito: “Non è successo nulla. Stiamo parlando di un’amica. Abbiamo parlato. È durata 20 secondi. Non c’è storia, escludiamo ogni tipo di ipotesi che non corrisponda a realtà”.