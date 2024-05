Bossari a Verissimo, Toffanin lo stronca (video): momento surreale

Momento “surreality” a Verissimo, protagonisti l’ospite Daniele Bossari e la padrona di casa Silvia Toffanin. Nella puntata in onda sabato 18 maggio, l’ex vincitore del GF Vip ha presentato il suo nuovo libro, Cristallo. Nel testo ha indagato il potere ‘segreto’ dei cristalli, invitando la conduttrice a prestarsi ad un esperimento. Ed è qui che è scattato l’attimo surreale. La prova non è andata come sperava Bossari. La compagna di Pier Silvio Berlusconi, con una battuta, ha smorzato le aspettative dell’esperto di esoterismo.

Daniele ha sostenuto che tutti possono avvertire alcune caratteristiche non visibili dei cristalli. A testimonianza di ciò ne ha portato uno in studio: “Volevo fare un esperimento, non sono Giucas Casella”. “Spero di no per te, comunque salutiamo Giucas, con affetto”, la replica spassosa della Toffanin. “Questa cosa è seria, la sentono tutti, se tu hai voglia ti faccio vedere”, ha proseguito il conduttore che si è poi avvicinato alla Toffanin che ha accettato di buon grado di sottoporsi all’esperimento.

“Impugna il cristallo con la mano destra e avvicinalo alla sinistra – le indicazioni di Bossari -. Dovresti sentire lievemente una cosa leggerissima, un soffio, una sorta di formicolio”. Vedendo che la timoniera di Verissimo non ha fatto alcun cenno, anzi ha manifestato espressioni piuttosto perplesse, ha aggiunto: “Questa cosa richiede magari qualche minuto di tempo. Volevo capire se funziona anche con te”.

“Te lo dico la prossima volta, ti è piaciuta la risposta?”, ha dichiarato la Toffanin, stroncando l’iniziativa dell’ospite. Evidentemente non ha avvertito il formicolio. Risate in studio ed esperimento non proprio brillante. “Qualcosa sento”, ha poi aggiunto in maniera tutt’altro che convinta la conduttrice. Un momento di tv piuttosto surreale.

Bossari e la scoperta del tumore grazie al cristallo

Nel corso dell’intervista, Bossari ha ricordato che due anni fa ha scoperto di avere un tumore alla base della lingua. “Sono in una fase di controlli, ogni sei mesi faccio una visita. Sono passati due anni, altri tre ne servono per capire se è tutto passato”, ha spiegato il conduttore. Spazio poi a come si è accorto di avere un carcinoma: “Durante le sessioni di meditazione che faccio quotidianamente con i cristalli, mi sono reso conto che posizionando un cristallo vicino alla gola sentivo una certa tensione”.

Bossari ha detto che giorno dopo giorno questa tensione non passava: “Non avevo sintomi, ma dopo un mese ho visto un gonfiore allo specchio e dalle analisi si è scoperto essere un tumore”. Restò esterrefatto: “Ma come è possibile che un cristallo mi ha permesso di svelare un qualcosa che solo dopo la scienza è riuscita a dimostrare? Ho iniziato una ricerca durata un anno e mezzo e che mi ha portato a visitare posti straordinari. Ho incontrato uomini che mi hanno fatto capire come funziona l’universo. Questo libro, Cristallo, cerca di unire la parte scientifica e spirituale. Ho intervistato i massimi esponenti italiani della ricerca scientifica, ma anche i massimi esponenti dei campi spirituali ed esoterici; è uscito un ritratto che arricchisce il percorso di chi lo legge”.