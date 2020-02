Boss Doms dopo il bacio con Achille Lauro: interviene la moglie

Achille Lauro e Boss Doms danno spettacolo durante la finale di Sanremo: il bacio tra i due e la reazione della moglie del chitarrista

Non è tardata la replica di Valentina Pegorer, moglie di Boss Doms, dopo le critiche sul bacio avvenuto tra il chitarrista e il rapper Achille Lauro durante l’ultima serata della kermesse sanremese. Più volte i due si sono scambiati un bacio sulle labbra durante le loro esibizioni, cosa che ha generato non poche chiacchiere su una possibile liaison tra i due musicisti. A dir la verità, il produttore romano è sposato con Valentina, con la quale ha una figlia, Mina, nata il 25 gennaio 2019. Proprio in tale occasione, Doms si presentò a Sanremo con un ciuccio in bocca. Inoltre, la coppia ha partecipato a Pechino Express, reality che ha contribuito a farsi conoscere dal pubblico. Dopo l’esibizione della finale di Sanremo, la donna ha voluto mettere a tacere le voci che vedrebbero Achille e Boss come “amanti in segreto“.

Valentina Pegorer: “Chi sono gli altri per definire che cosa è normale”

La moglie del grande amico di Achille Lauro ha voluto stemperare il clima polemico scaturito dopo lo scambio del bacio tra i due musicisti. La donna ha difeso il marito per via delle critiche sull’abbigliamento eccentrico del chitarrista: ” Esempio di messaggio che ricevo spesso: ‘Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonchè padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?’. Esempio di mia risposta: ‘Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?’. Gli schemi sono nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso? Grazie Edoardo, non potresti essere che tu”.

Achille Lauro e Bass Doms: il bacio al Festival di Sanremo

Durante l’ultima esibizione del duo musicale in occasione dell’ultimo appuntamento del Festival, Lauro e Doms si sono scambiati un bacio, gesto che ha diviso come sempre l’opinione pubblica in occasione di fatti simili. C’è chi ha disprezzato e chi invece ha apprezzato la stravaganza della coppia per via dei loro look eccentrici esibiti durante tutto lo show canoro.