Boschi, Giulio Berruti è “mio”. Lucarelli punge: “Marca il territorio”

L’ex ministra presa in giro per un commento fatto al suo fidanzato. L’opinionista di Ballando con le Stelle l’ha paragonata a un’adolescente

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La coppia è stata immortalata in vacanza nelle acque dell’Isola di Ponza tra bagni, relax al sole e coccole. Nelle ultime ore è finita nelle prime posizioni delle tendenze social per una foto pubblicata su Instagram dall’attore. Al centro dell’attenzione dei followers il tatuaggio sul braccio di Giulio Berruti e il commento della fidanzata Maria Elena. Il tatuaggio è stato già mostrato meglio ai suoi seguaci in uno scatto pubblicato sul suo profilo Facebook, ma continua ad esserci mistero sul significato. Fatto sta che Maria Elena Boschi ha pensato di apporre la sua firma sotto l’immagine scrivendogli “Mio” e accompagnandolo da un cuore.

In molti l’hanno additata come una adolescente inadeguata alla veneranda età dei 40; altri, invece, l’hanno apprezzata per questa esternazione sentimentale spedendola tra le tendenze del giorno. Selvaggia Lucarelli ha “accusato” l’ex ministro di avere avuto un atteggiamento da liceale al primo amore che vuole affermare la propria presenza nella vita del bel ragazzo. Sui social ha scritto:

“Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un’adolescente. Tenerezza”

Sempre più di frequente si stanno abituando a scambiarsi parole d’amore anche sui social. Non soltanto la Boschi, ma anche Giulio ha fatto una dedica alla sua compagna qualche tempo fa commentando una foto che ha postato in compagnia del ballerino di danza classica Roberto Bolle: “Che bello il mio amore grande”.

Maria Elena Boschi vuole un figlio da Giulio Berruti: la confessione

L’amore tra Berruti e la Boschi sarebbe nato da una amicizia che nel corso del tempo si è sempre più consolidata fino a diventare un nido d’amore su cui costruire una famiglia. Proprio a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, la politica aveva ammesso di desiderare da sempre un figlio. Accanto a Giulio, che di recente si è vaccinato, viene naturale pensarci perchè anche a lui piace l’idea di avere una famiglia.

Per scaramanzia, però, cerca di tenere i piedi sempre per terra. La cosa che l’ha colpito di più di lui è stata la sua purezza e il suo essere così buono. Oltre al figlio, Maria Elena Boschi non ha nascosto il desiderio di indossare l’abito bianco e sposarsi in Chiesa. Al momento la proposta non è ancora arrivata, segno che in Giulio Berruti questo sogno non è tra i suoi progetti immediati.