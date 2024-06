Bortuzzo: promessa a Montano mantenuta, Lulù Selassié cancellata

Era il settembre 2021 quando Manuel Bortuzzo e Aldo Montano si incontravano nella Casa del Grande Fratello Vip. Fu amicizia a prima vista. Il giovane nuotatore e l’ex schermidore legarono tantissimo, imbastendo un rapporto solidissimo. Fu allora che ci fu anche una promessa molto importante: ‘Manu’ assicurò ad Aldo che avrebbe fatto di tutto per rimettersi in vasca, obbiettivo le paraolimpiadi di Parigi 2024. A molti sembrò un bellissimo discorso, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. In pochi credevano che il traguardo stabilito in un contesto televisivo sarebbe poi realmente stato raggiunto. E invece Bortuzzo, ancora una volta, ha stupito tutti: sarà a Parigi tra poche settimane, in gara.

La notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019 la vita di Manuel cambiò inesorabilmente: fu scambiato per un’altra persona e venne raggiunto da dei colpi di arma da fuoco. Si salvò, ma rimase paralizzato. Quest’anno, il 2 settembre, parteciperà ai 100 rana alle Paralimpiadi di Parigi. Intervistato dal magazine Oggi, ha raccontato il percorso svolto in questi anni:

“Dopo l’incidente, sentivo molto la pressione esterna perché provassi a tornare a gareggiare. Lo capisco, io ero una bella storia da raccontare; ma dovevo fare i conti con nodi interiori che nulla c’entravano con la possibilità di nuotare di nuovo. Più me lo chiedevano, meno mi andava. Quindi ho fatto mille altre cose, finché non sono stato io a sentire la voglia di nuotare, per me e non per dimostrare qualcosa o accontentare qualcuno”.

Manuel Bortuzzo sull’esperienza al Grande Fratello

Tra le mille altre cose fatte, c’è stata l’esperienza del Grande Fratello: “Mi ha insegnato che ci sono tanti mondi e mi ha lasciato la consapevolezza di ciò che voglio davvero, quali compromessi sono disposto a fare e quali no“. Nel reality show, oltre ad aver stretto un’amicizia profonda con Montano, ha avuto una love story, legandosi sentimentalmente a Lucrezia ‘Lulù’ Selassié. Una storia che è poi proseguita per qualche settimana dopo la conclusione del reality e che, di recente, è tornata ad essere chiacchierata dalla cronaca rosa. Si è prima parlato di un presunto ritorno di fiamma, poi addirittura di una presunta denuncia di stalking presentata da Manuel nei confronti di Lulù che, però, ha smentito di essere invischiata in vicende giudiziarie. Una cosa è certa: Bortuzzo oggi ha ‘cancellato’ la principessa dalla sua vita ed è single con tata voglia di amare, come lui stesso ha dichiarato a Oggi:

“Vorrei avere accanto una donna con cui condividere la vita, con cui essere soli insieme. Mi manca svegliarmi con un abbraccio, al mattino. Ho voglia di amare, della sicurezza che dà l’amore. E di avere dei figli”.

“Soli nella tempesta”, Bortuzzo sbarca anche in libreria

Nell’attesa di volare a Parigi, Bortuzzo è pronto a festeggiare un altro grande traguardo: il 25 giugno uscirà il suo libro “Soli nella tempesta”. Il nuotatore ha spiegato che per lui scrivere è una specie di autoanalisi che lo aiuta a rimettere ordine nella sua vita. Qual è il messaggio principale contenuto nel libro? “Che siamo sempre tutti soli, ma che con quella solitudine si può fare molto. E che si può riuscire a fare i conti anche con cose molto difficili senza avere intorno mille persone”.