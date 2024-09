Bortuzzo bronzo alle Paraolimpiadi, Vip in festa: Lulù fa parlare

Nel settembre del 2021 Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al Grande Fratello si sono conosciuti e poi hanno iniziato una relazione amorosa. La loro storia d’amore ha intrattenuto il pubblico per molto tempo, ma è giunta al capolinea poco dopo la fine del reality. Ci sarebbero stati dei ritorni di fiamma, però niente da fare. Ora Manuel si ritrova a festeggiare un grandissimo traguardo, applaudito da tutti, anche dai suoi ex coinquilini della Casa di Cinecittà. Ebbene Bortuzzo ha vinto una medaglia di bronzo nei 100 metri Rana durante i Giochi Paraolimpici di Parigi 2024. Tra i suoi sostenitori manca proprio Lulù, almeno pubblicamente.

Manuel è felicissimo del risultato ottenuto e oggi vuole godersi questo bellissimo momento. Per lui questa medaglia rappresenta un Oro, in quanto crede che sia già tanto aver partecipato all’evento sportivo. L’ex concorrente del GF, che ha perso l’uso delle gambe a causa di una sparatoria nel 2019, ha migliorato anche il record italiano di due secondi. Parlando con la Gazzetta dello Sport, ha affermato di sentirsi un atleta, che non ha perso le speranze di partecipare alle Olimpiadi. Un sogno che aveva sin da bambino e che ha potuto realizzare con i Giochi Paraolimpici.

Oggi il vincitore della medaglia di bronzo sta ricevendo tanti messaggi d’affetto da parte dei fan e dei suoi ex coinquilini del GF. Bortuzzo sta ricevendo i complimenti da parte di vari ex gieffini e, tra questi, ovviamente non può mancare Aldo Montano. Lo sportivo e grande amico di Manuel ha scritto: “Eeeee andiamo quello che ci voleva siamo tutti contenti per te… goditela è tutta tua !!!!”. Non solo, anche Manila Mazzaro vuole fare i suoi complimenti all’ex coinquilino: “Manu!! Eravamo tutti in vasca con te”.

E ancora, non mancano all’appello Alex Belli e Alessandro Basciano, che rispettivamente scrivono: “Mitico Manu” e “Fratello”. Presenti anche i commenti di Jo Squillo e Gianmaria Antinolfi, i quali si congratulano con Bortuzzo per la medaglia di bronzo ottenuta ai Giochi Paraolimpici di Parigi 2024. All’appello, però, manca una persona con cui Manuel nella Casa di Cinecittà ha condiviso molto, ovvero Lulù Selassié.

Non si sa se l’ex gieffina si sia complimentata in privato con Bortuzzo, ma il web mormora. Il suo silenzio pubblico sta facendo sicuramente parlare e molti vorrebbero sapere se da parte sua ci sia stato un gesto nel privato. Se così non fosse, è probabile che Manuel e Lulù non siano rimasti in buoni rapporti dopo l’ultima rottura. In una recente intervista per il Corriere della Sera, l’atleta ha ammesso di aver trovato la giovane Selassié una persona “assillante” e di aver notato che il loro rapporto poteva essere “tossico”.

Quando è iniziato il 2024, è spuntata fuori un’indiscrezione che parlava di un loro presunto ritorno di fiamma, dopo i vari sospetti dei fan. Amedeo Venza raccontava che Manuel e Lulù pare siano davvero tornati insieme. Alla fine, secondo il gossip lanciato dall’esperto di gossip su Instagram, Bortuzzo avrebbe deciso di chiudere definitivamente la relazione, dopo aver cercato di tenerla nascosta. Nel suo libro, inoltre, Manuel non ha espresso una bella opinione su Lulù.