Bortuzzo a tutto tondo: la vita sentimentale inesistente dopo Lulù

A distanza di un anno dalla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“, Manuel Bortuzzo ha rilasciato un’intervista al magazine “Chi” in cui parla del suo presente, dei suoi progetti futuri e dell’amore. L’ex vippone ha ripreso in mano la sua passione più grande, ovvero il nuoto. Dopo il terribile incidente, avvenuto nel 2019, che lo ha privato dell’uso degli arti inferiori, per Manuel è stato molto difficile rientrare in acqua. Ora, da qualche mese, ha ripreso a gareggiare, ottenendo risultati molto importanti: lo scorso 12 marzo ha vinto due ori nelle sue prime gare internazionali. Un obiettivo che lo avvicina sempre di più verso i Mondali estivi di Manchester e, soprattutto, verso le Paralimpiadi di Parigi 2024. A quanto pare, è stata proprio la permanenza dentro la Casa più spiata d’Italia a motivare il 23enne a tornare definitivamente in vasca e a rimettersi in gioco:

Un anno fa, dopo il GF Vip, mi sono detto “è il momento”. La voglia di nuotare l’ho sempre avuta, ma la determinazione di farlo seriamente, gareggiare, mettermi in gioco, mi è venuta al reality. I mesi che ho trascorso nella Casa mi hanno aiutato a capire che è quella la mia strada e sono riconoscente al programma, è stato un viaggio interiore che mi ha cambiato in meglio.

Durante l’esperienza al “Grande Fratello Vip”, Manuel ha stretto due rapporti importanti: da una parte ha trovato l’amicizia, che perdura ancora oggi, con Aldo Montano e dall’altra aveva trovato l’amore con Lulù Selassiè. Per quanto riguardo l’ex schermidore, Bortuzzo ha confessato di dovere anche a lui buona parte del suo ritorno nel mondo del nuoto. Passare così tante ore a sentire i racconti della sua vita da sportivo, gli ha dato la voglia di tornare a vivere quell’adrenalina unica e meravigliosa. Addirittura, il giovane veneto ha dichiarato di volerlo al suo fianco qualora riuscisse a partecipare alle prossime Paralimpiadi. Tuttavia, se il rapporto con Aldo è rimasto ben saldo, quello con la principessa etiope è deteriorato rapidamente.

Dopo plateali dichiarazioni e promesse d’amore, Lulù e Manuel si sono lasciati solamente un mese dopo la fine del GF Vip. Il tutto è avvenuto tramite un comunicato ANSA, che ai tempi fece molto discutere il mondo del web. Dopodiché, Bortuzzo non ha più voluto sapere nulla della Selassiè, tanto che è arrivato a bloccarla dai suoi profili social. Successivamente, la scorsa estate, il nuotatore ha avuto anche una breve storia con la tiktoker Angelica Benevieri, anche quella sfumata in fretta a seguito di varie dediche social. Ma come sta ad oggi il cuore del ragazzo?

Non ho più avuto storie. Mi sono dedicato a me stesso. Ma una donna può trovare sicuramente posto nella mia vita, ne sono sicuro. Il fatto è che non ho fretta di incontrarla.

Insomma, Manuel non si preclude nulla e sta pazientemente aspettando la donna giusta per lui. Al momento, però, tra i suoi pensieri c’è un solo obiettivo: le Paralimpiadi. Il sogno di tutta una vita si potrebbe realizzare presto e Bortuzzo non può fare a meno di pensare all’emozione che potrebbe essere vivere quel momento. Una sensazione unica per chi l’ha provata, di cui non si può più fare a meno. Per questo, se riuscisse ad andare a Parigi nel 2024, vorrebbe far rivevere quell’adrenalina al suo caro amico Aldo Montano. Oltre alle paralimpiadi, però, tra i progetti di Manuel c’è anche quello di aprire un’associazione per aiutare le persone che devono affrontare ogni giorno le sue stesse difficoltà: