Bortone oggi non va in onda: raddoppia Il Paradiso Delle Signore

Rai 1 cambia la sua programmazione e recupera la puntata della nota serie tv, non andata in onda ieri, questo pomeriggio

Cambio di palinsesto per quando riguarda Rai 1. Infatti, generalmente il programma condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno va in onda dalle 14.00 sulla medesima rete. Tuttavia, questo pomeriggio del 5 febbraio 2021 l’appuntamento con la trasmissione subirà delle modifiche.

La trasmissione condotta da Serena Bortone non andrà in onda per lasciar spazio invece a Il Paradiso delle Signore. La serie tv recupera così la puntata che ieri non è stata trasmessa a causa degli speciali dedicati all’attuale situazione politica in corso.

Il consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore è alle 15.55 su Rai 1. Oggi però in via eccezionale prenderà il posto della Bortone, collocandosi nel palinsesto Rai dalle 14.00 fino alle 15.25 circa con un doppio appuntamento. Subito dopo ci sarà uno speciale del Tg1 dedicato agli aggiornamenti sulle notizie della politica italiana. In particolare sulle consultazioni di Mario Draghi.

Il Paradiso delle Signore, che cosa vedremo oggi

Ma che cosa dobbiamo aspettarci nelle puntate di oggi de Il Paradiso delle Signore? Infatti la quinta stagione della nota serie tv è arrivata alla 78esima puntata. Oggi dalle 14.00 alle 14.45 andrà in onda la 79esima puntata. A seguire la 80esima, dalle 14.45 alle 15.25.

Nel corso del primo e del secondo appuntamento della giornata odierna vedremo il susseguirsi dei ripensamenti di Clelia in merito alla sua fuga, subito dopo l’incoraggiamento di Luciano. La ragazza infatti ha la certezza che scappando lascerà un mondo che molto probabilmente potrebbe non rivedere più.

Salvatore non riesce ancora ad accettare l’idea che Gabriella sposi un altro uomo. Ludovica, invece, si trova ad assistere ad un incontro tra Marcello e un socio del Circolo. L’intuizione è presto detta e da quel momento capisce che il giovane fa ancora lo spallone del Mantovano. Per quanto riguarda Pietro invece inizia a mostrare i primi segni di infatuazione per Stefania, mentre Vittorio e Beatrice sono sempre più vicini.

Nel frattempo Clelia e Luciano vedono i fogli attaccati sui muri esterni del grande magazzino per infangare la reputazione della capocommessa e il ragioniere. I due sospettano l’idea sia stata della Vettorazzo. Per questo motivo decidono di affrontarla. Vittorio, per allentare la tensione che si è creata in tutto il Paradiso, cerca di spostare l’attenzione sulla sua nuova idea per San Valentino, che è alle porte. Secondo quest’ultima le coppie che si siederanno sulla “panchina dell’amore” dovranno raccontare tramite un registratore la loro storia, invece di farsi fotografare.