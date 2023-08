Bortone no Balivo sì. Rai svela i motivi: vien da ridere, anzi piangere

Perché è stato cancellato Oggi è un altro giorno di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai Uno per fare spazio, nuovamente, a Caterina Balivo? La domanda circola da settimane, da quando cioè si è saputo che il talk della giornalista ex Agorà è stato archiviato e sostituito da La volta buona, che vedrà la luce a settembre. La risposta che si sono dati gli esperti di tv è stata più o meno unanime.

La nuova governance Rai ‘meloniana’ non vedeva di buonissimo occhio la Bortone che è stata dirottata su Rai Tre, prendendo il posto di Massimo Gramellini che ha fatto le valigie in direzione La7. Fine del discorso? No, ci ha pensato Angelo Mellone a spiegare, con quella che sembra una superca**ola, i ‘veri’ motivi del defenestramento della Bortone.

Per chi non lo sapesse, Mellone è il nuovo direttore del Day Time Rai. Nelle scorse ore ha parlato in Vigilanza Rai. Questo il suo discorso su Oggi è un altro giorno: “Non va visto nei suoi ultimi tre mesi di vita, ma nei tre anni di messa in onda. Il primo anno ha avuto il 12% di share, il secondo il 14% di media e quest’anno ha sfiorato il 16%”. Prima obbiezione a Mellone: quindi, un programma che è in forte ascesa e che in due anni passa dal 12% al 16%, va chiuso? Da ricordare che il predecessore Vieni da Me, timonato dalla Balivo, era appunto inchiodato al 12%, non proprio numeri che fanno stappare lo champagne.

Quindi, per farla breve, visto che una trasmissione sta ingrossando il suo pubblico, la si taglia. Perfetto, il discorso non fa una piega. Ma si proceda. Secondo Mellone, Bortone ha incrementato il suo pubblico grazie a Il Paradiso delle Signore. “C’è però il traino out, cioè quello in uscita, de Il Paradiso delle Signore che ha aumentato i propri ascolti, quindi Oggi è un altro giorno ha avuto un traino forte”.

Seconda obbiezione. Prima della Bortone, Il paradiso raccoglieva numeri più bassi. Nei tre anni ‘bortoniani’ si è stabilizzato intorno al 17/18% di share. Ma forse, il dato, non sarebbe da leggere al contrario? Cioè che grazie alla salita di Oggi è un altro giorno Il Paradiso ha acquistato più share e non viceversa? O almeno non si potrebbe dire che la crescita di entrambi i programmi ha giovato in modo bidirezionale?

Mellone, non pago, ha concluso: “La scelta è stata di tipo editoriale affidando il programma a una professionista come la Balivo. Lo stiamo costruendo, vogliamo un programma più competitivo su quella fascia e che abbia un maggiore aggancio con ciò che accade dopo, cioè con l’universo delle fiction Rai”.

Il direttore Mellone in Vigilanza Rai. Meno repliche e più produzioni in estate, perché nessuno va più in vacanza per 2 mesi.#OggiÈUnAltroGiorno partito dal 12%, è cresciuto anche per il traino de #IlParadisoDelleSignore. #LaVoltaBuona avrà un maggiore aggancio con le fiction. pic.twitter.com/OmuUwmNIDZ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 1, 2023

Cosa vuol dire di preciso? Che la Balivo in qualche modo si ‘connetterà’ con le fiction? Il discorso pare davvero una superca**la. Riassumendo: la Bortone, in evidente ascesa e con un talk garbato, è stata messa fuori. I meriti di aver portato il pomeriggio di Rai Uno dal 12 al 16% di share sono suoi ma soprattutto del traino del Paradiso delle Signore. Dulcis in fundo, Oggi è un altro giorno non aveva abbastanza aggancio con “l’universo delle fiction”. Tutto chiaro? Manco per idea.