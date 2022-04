Bortone e il bimbo ribelle ruba microfono: scena epica, lei reagisce così

By

Il nipote di Sal da Vinci si è scatenato in diretta mettendo il suo papà Francesco in imbarazzo, mentre la conduttrice se la rideva di gusto

Subito dopo aver avuto come ospite la contessa Patrizia De Blanck e la figlia Giada, questo pomeriggio nel salotto di Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha avuto la possibilità di intervistare Sal da Vinci, uno dei massimi interpreti della canzone d’autore napoletana. Il celebre interprete campano era presente in trasmissione in occasione di un suo imminente ritorno a teatro, che coinciderà con il ventennale del suo debutto proprio nella stessa location dove mosse i primi passi.

La presenza di Sal da Vinci in trasmissione, al di là della classica “markettata” promozionale, ha regalato ai telespettatori anche un siparietto decisamente gustoso, inaspettato ed esilarante. Protagonista assoluto è stato il nipote di Sal da Vinci, che a sua volta si chiama Sal Jr (diminutivo di Salvatore, proprio come il nonno).

Per parlare della carriera e della vita dell’artista, infatti, Serena Bortone ha deciso anche di includere una parte della famiglia dell’artista. Ecco dunque che, in collegamento dal loro salotto napoletano, si sono sintonizzati per la seconda parte dell’intervista anche il figlio di Sal da Vinci, Francesco Da Vinci, e la nuora Riccarda.

Tutto è filato liscio, ma solo fino ad un certo punto. Francesco Da Vinci e il padre Sal (diventato nonno del piccolo Sal Jr a 49 anni) si sono raccontati alla conduttrice, parlando del loro forte legame e dei successi del musicista, mentre il bambino (con una faccia da vero pestifero) li scrutava. Il bimbo sembrava essere particolarmente attirato dal microfono che il padre continuava a sventolargli ad un palmo dal naso.

“Io vi dico che questo fra due anni lo ritroviamo sul palco” ha commentato, divertita, la Bortone, impreparata alla scena alla quale avrebbe assistito di lì a poco. Sal Jr si è improvvisamente messo a fare i capricci, cercando disperatamente di tirare il microfono a sé. Inizialmente, il bambino si è allungato verso l’oggetto con le sue manine, ma era ovvio che presto si sarebbe spinto oltre. Sal Jr ha così iniziato a dimenarsi e a liberarsi dalla presa della madre. Il bambino è quindi riuscito ad afferrare il microfono, che il padre ha prontamente riafferrato. Quando il bambino si è reso conto che “non c’era trippa per gatti” ha iniziato a schiaffeggiare il genitore, per poi essere portato via di peso da una terza persona.

La Bortone ha assistito alla scena piegata in due dalle risate, mentre il nonno continuava a ripetere “Così finiamo a Striscia!”. Le probabilità che il piccolo finisca a I Nuovi Mostri, in effetti, è a questo punto piuttosto alte.