Boris Johnson padre per la settima volta: tutto sulla vita privata del politico

By

Il primo ministro britannico Boris Johnson è di nuovo diventato padre. Per il politico si tratta del settimo figlio, il secondo avuto dall’attuale moglie Carrie Symonds. Al momento sono poche le informazioni trapelate sulla nascita, se non che Johnson e la consorte appenderanno sul portone di casa un fiocco rosa. La creatura da poco venuta alla luce è infatti una femminuccia, accolta in un ospedale di Londra.

A dare il lieto annuncio è stato un comunicato ufficiale dello staff di Boris: “Sia la madre sia la figlia stanno molto bene. La coppia desidera ringraziare il brillante team di maternità dell’Nhs (servizio sanitario pubblico, ndr) per tutte le loro cure e il sostegno”. Questa la nota secca con cui è stata data la notizia relativa alla nascita della figlia del primo ministro che per il momento, assieme a Carrie, preferisce mantenere il massimo riserbo sulla venuta alla luce della neonata.

Johnson, con Carrie Symonds, ha già avuto il figlio Wilfred Lawrie Nicholas (il nome non è stato scelto casualmente ma è un omaggio ai nonni e ai medici che si sono presi cura dello stesso primo ministro nel corso del suo delicato ricovero causato dalla contrazione del Covid). Nicholas è nato il 29 aprile 2020 a Londra. Circa un anno dopo, il 29 maggio 2021, il politico e la Symonds sono convolati a nozze con una cerimonia privata.

La love story tra Boris e Carrie è sbocciata in gran segreto, pare con un colpo di fulmine e pare, secondo alcuni spifferi dei tabloid britannici, quando lui era assieme all’ex moglie, Marina Wheeler, con la quale ha avuto quattro dei suoi figli (due femmine, Lara e Cassia, e due maschi, Milo e Theodore.).

Con Carrie, il politico ha bruciato tutte le tappe: la Symonds è, come sopradetto, rimasta incinta nel 2019 del suo primogenito. Quindi il matrimonio ‘segreto’ con Johnson nel maggio 2021, addirittura con la cerimonia anticipata rispetto a ciò che la coppia aveva inizialmente previsto.

Boris Johnson: le nozze segrete e il quinto figlio nato da una relazione extraconiugale

Il primo ministro e Carrie avrebbe dovuto promettersi amore eterno nel luglio 2022, ma lo scorso 29 maggio è stata data notizia che le nozze si erano già celebrate, nell’Abbazia di Westminster. A luglio è poi giunto l’annuncio della seconda gravidanza della Symonds. Lei stessa l’ha resa pubblica su Instagram, raccontando anche aneddoti delle difficoltà attraversate in passato, quando ha avuto un aborto spontaneo.

Il quinto figlio di Johnson è invece nato nel 2009 da una relazione extraconiugale con la consulente d’arte Helen MacIntyre. L’esistenza del bambino è stata oggetto di un’azione legale nel 2013 con la Court of Appeal.