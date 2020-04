Boris Johnson, è nato il figlio a sorpresa: festa dopo momento difficile

Nato a sorpresa il figlio di Boris Johnson e Carrie Symonds

Una bella notizia per il premier britannico Boris Johnson e per la sua compagna Carrie Symonds. Una notizia che proprio ci voleva, al netto delle opinioni che si possono avere sulle sue criticatissime decisioni politiche, visto che Johnson è riuscito a sconfiggere il Coronavirus. Di cosa parliamo esattamente? Il titolo dice tutto: è nato il suo primo figlio di Johnson con l’attuale compagna. La notizia è stata data a sorpresa proprio nella giornata di oggi, e scriviamo “a sorpresa” perché la nascita del piccolino era attesa in estate, con molta probabilità a giugno. Si tratta di un maschietto, ed è in ottima salute, ha precisato il portavoce del premier.

Boris Johnson figlio, la nascita dopo un momento difficilissimo

Ricordiamo che il premier esce da un periodo difficilissimo, visto che era stato sottoposto a terapia intensiva dopo aver contratto il Coronavirus, proprio lui che – come senz’altro ricorderete – aveva minimizzato il rischio del contagio. Anche la compagna Carrie ha avuto i sintomi del Covid-19 nelle ultime settimane ed è per questo che si è messa in auto-isolamento; per entrambi è stato insomma un periodo delicatissimo che per fortuna si è concluso con un lieto evento.

News figlio Boris Johnson, è il sesto del premier britannico

Non chiedeteci il nome del bambino perché non è stato ancora annunciato alla stampa. Ricordiamo che questo è il primo figlio con Carrie ma il sesto del premier britannico che è già padre di Lara Lettice, Theodore Apollo, Cassia Peaches, Milo Arthur e Stephanie, tutti avuto dalle sue precedenti relazioni. Non ci resta che fare gli auguri alla coppia.