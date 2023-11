Boomerissima, salta puntata di martedì 14 novembre: il motivo

Martedì 14 novembre non andrà in onda Boomerisima per trasmettere la partita di Sinner che si disputerà all’Alpitur di Torino

Martedì 14 novembre Boomerissima non andrà in onda per lasciare spazio alla partita dell’ATP dove gareggerà il campione di tennis, Jannik Sinner. Dal 12 al 19 novembre il tennista si troverà a Torino per disputare le ATP Finals 2023. Qui dovrà sfidarsi con i grandi di questo sport: Medvedev, Rublev e Zverev, essendo finito nel girone verde.

Il programma di Alessia Marcuzzi slitterà dunque a martedì 21, proprio per lasciare spazio ad una delle partite. Martedì 14, alle 21.20, infatti, verrà trasmessa, sempre su Rai 2, la telecronaca dell’incontro, in diretta dall’Alpitur di Torino. L’avversario di Sinner è ancora da definire. Così l’intera programmazione di questa edizione di Boomerissima slitterà, poiché mancano ancora tre puntate alla fine.

La terza puntata di Boomerissima

La terza puntata del programma di Alessia Marcuzzi andrà dunque in onda martedì 21 novembre su Rai 2, sempre a partire dalle 21.20.

Boomerissima prevede delle sfide tra due squadre vip: una di Boomer e una di Millenial. I protagonisti della prossima puntata saranno dunque Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Ivan Zazzaroni e Roberto Farnesi per la prima squadra. Mentre per la seconda Federica Nargi, Pierpaolo Pretelli, Cristina Marino e Jody Cecchetto. Per la rubrica dei miti saranno invece presenti Amanda Lear e Ornella Muti. Tra gli altri ospiti sono previsti anche i Gemelli diversi e Alexandra Stan, che si esibiranno.

Boomerissima: il programma

Boomerissima è un programma che va in onda su Rai 2, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, il primo da quando ha lasciato Mediaset. Lo scopo è quello di rivivere gli anni ’70-’80-’90 e far sfidare due generazioni diverse: quella dei boomer e quella dei millenials. Ciò attraverso la presenza di vip che si dividono in due squadre, in base all’età.

Questa è la seconda edizione del programma, già andato in onda lo scorso anno. Le coreografie dell’intero show sono curate da Luca Tomassini. Anche la Marcuzzi si mette in gioco attraverso balli e reinterpretazioni di film e serie.

Per ora gli ascolti sono leggermente in calo. La prima puntata di questa edizione, infatti, ha ottenuto uno share pari al 6%, 2 punti in meno rispetto al 7.4% dello scorso anno.