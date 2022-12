Boomerissima, nervi tesi tra Zorzi e Gerini. Lamborghini risentita

Cos’è successo durante la registrazione della prima puntata di Boomerissima? Il nuovo programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi inizierà ad andare in onda martedì 10 gennaio 2023 nella prima serata. Mercoledì è stata registrata la prima puntata, durante la quale non sono mancati momenti di tensione, in particolare quelli tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini. I due si sarebbero lasciati andare a una lite molto accesa, che potrebbe essere taglia durante la fase di montaggio. A svelare questi retroscena è TvBlog nelle scorse ore.

“In particolare ci sarebbero state scintille tra Tommaso Zorzi (millenial) e Claudia Gerini (boomer). Lo sca**o, come lo definisce chi era presente alla lunga registrazione, si sarebbe consumato al momento dell’arringa finale dell’ex gieffino, che tirando in ballo, tra il serio e il faceto, i filtri che vengono usati su Tik Tok e sugli altri social avrebbe fatto indispettire l’attrice”

Sembra proprio che Zorzi e Claudia Gerini non se le siano mandate a dire. I retroscena sulla registrazione della prima puntata di Boomerissima vanno avanti, raccontando che di fronte alle telecamere i toni sarebbero rimasti civili. Ma pare che dietro le quinte l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’attrice abbiano continuato a litigare.

Questa registrazione avrebbe visto i Vip ingaggiati per prendere parte alla prima puntata di Boomerissima davvero molto presi dal gioco. Infatti, sembra che Elettra Lamborghini sia rimasta “un po’ risentita” nel corso delle varie dinamiche. Non resta ora che attendere per scoprire cos’è successo durante questa prima registrazione del nuovo programma che ha al timone Alessia Marcuzzi, sbarcata in Rai dopo aver lasciato Mediaset.

Boomerissima cast: chi sono i Vip della prima puntata

Sul web sono già usciti fuori alcuni dei nomi che caratterizzano la prima puntata di Boomerissima con Alessia Marcuzzi. Secondo quanto ha riportato l’account Twitter Cinguetterai, sono presenti nel cast personaggi come Gianmarco Tamberi, Luciana Littizzetto, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Max Pezzali.

E ancora, TvBlog anticipa la presenza di Francesco Facchinetti. Presenti anche i boomer Sabrina Salerno, Max Giusti e Claudia Gerini. Si aggiunge ai millennial l’attrice Valentina Romani.

Il programma vede confrontarsi i boomer e i millennial, che corrispondono agli adulti e ai più giovani del mondo dello spettacolo. I protagonisti si confrontano su temi come musica, moda, film e sport. Non mancano, inoltre, le sfide.