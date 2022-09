Alessia Marcuzzi, il nuovo programma in Rai si farà: le ultime novità

Boomerissima resta confermato nel palinsesto di rete ma non partirà più in autunno come previsto inizialmente

Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima, è confermato su Rai Due ma non partirà più in autunno (si parlava inizialmente del 22 novembre come data di debutto) bensì nei primi mesi del nuovo anno. Il blog di Davide Maggio ha anticipato che le registrazioni del format, ideato e condotto dalla Pinella, verranno realizzate a dicembre a Roma. Non saranno sei puntate bensì quattro.

Boomerissima non sarà in diretta ma sarà registrato. Più precisamente le registrazioni si terranno nella Capitale, dove Alessia Marcuzzi vive, il 10 e il 16 dicembre 2022, il 6 e il 13 gennaio 2023. Lo show metterà a confronto generazioni diverse, non si svolgerà solamente nello studio, ma si articolerà anche nei suoi ambienti circostanti: il backstage e la strada appena fuori gli studi, elemento di congiunzione con il pubblico.

Boomerissima di Alessia Marcuzzi

Dopo venti anni a Mediaset Alessia Marcuzzi è pronta al suo debutto in Rai. Boomerissima è un format inventato e scritto dalla conduttrice con l’aiuto di due autori. Un format, dunque, tutto italiano. È stata poi la Marcuzzi a proporlo a Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento Rai.

Un’idea che è piaciuta molto tanto da essere inserita nella stagione televisiva 2022-2023. Alessia Marcuzzi ha spiegato che lo show mette a confronto mondi e generazioni diversi, dagli anni Settanta a oggi. Nel linguaggio giovanile, i boomer sono le persone dai quarant’anni in su.

L’idea alla Marcuzzi è avvenuta chiacchierando con il figlio Tommaso, avuto 21 anni dall’ex compagno, l’allenatore di calcio Simone Inzaghi. Alessia è inoltre mamma di Mia, dieci anni, nata dal legame con Francesco Facchinetti. Dal marito Paolo Calabresi Marconi – sposato nel 2014 – non ha invece avuto altri eredi.

Alessia Marcuzzi ha precisato che Boomerissima è un varietà che racconta musica, film, sport, oggetti, mode, fatti di cronaca. In ogni puntata ci saranno ospiti, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni. Più che sfide, ha precisato la presentatrice, si tratterà di punti di incontro tra i giovani e gli adulti.

La trasmissione sarà divisa in tre parti. Ci sarà una in studio, una parte in esterno, in cui la Marcuzzi andrà a prendere alcune persone per strada, e ci sarà una realizzata a casa della Pinella che verrà ricostruita tramite una scenografia speciale.