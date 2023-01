Boomerissima ha fatto “boom” e si allunga: Alessia Marcuzzi esulta

Alessia Marcuzzi può esultare, e con lei tutti coloro che stanno apprezzando Boomerissima: ci sarà una puntata in più! Il nuovo show che ha segnato il ritorno di Alessia in tv e la nuova collaborazione con mamma Rai sta piacendo al pubblico. Sui social, almeno, c’è grande entusiasmo: l’impressione è che il pubblico abbia bisogno di leggerezza e spensieratezza, ed è quello che Boomerissima riesce a portare. Poi c’è quel tocco in più dettato dalla nostalgia, che fa tanto, non c’è che dire. Nostalgici e affezionati degli anni Novanta, e in parte anche Ottanta, non perdono un minuto del programma di Rai Due.

Forse qualcosina sarebbe stata da aggiustare in corsa, ma le puntate di Boomerissima sono state tutte già registrate e non è stato possibile. Per questo se nella prima puntata c’è stato qualche difettuccio qui e là poi nei successivi appuntamenti non è stato modificato. Potrebbe succedere adesso, però: Boomerissima avrà una puntata extra! E così la Marcuzzi avrà modo di prendere nota di qualche critica che c’è stata qui e là e migliorare ancor di più il suo Boomerissima.

A renderlo noto è stato Tv Blog con un’anteprima arrivata in serata, a distanza di due giorni dagli ascolti della seconda puntata. Qualcuno ha pensato che avrebbe potuto subire un calo, perché nella prima puntata di un nuovo programma ci sono spettatori che seguono per curiosità. E poi magari mollano. Così non è stato, lo show di Alessia Marcuzzi è cresciuto martedì scorso e per questo c’è grande soddisfazione in casa Rai Due. E così Boomerissima durerà cinque puntate, non più quattro.

Martedì 24 e martedì 31 gennaio 2023 andranno in onda le puntate già registrate. Non saranno le uniche, però: Boomerissima avrà una quinta puntata, ma non andrà in onda subito dopo la quarta. Perché ci sarà Sanremo su Rai Uno. La puntata extra dovrebbe andare in onda subito dopo il Festival di Sanremo, quindi martedì 14 febbraio 2023. Pare in realtà che la richiesta iniziale fosse di realizzare più di una nuova puntata, ma non è possibile a causa dei tempi ristretti.