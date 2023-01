La prima puntata di Boomerissima trasmessa lo scorso martedì, 10 gennaio, ha fatto discutere più che altro per la presenza di Francesco Facchinetti, piuttosto che per il format e le sfide di per sé. Facchinetti, al di là dell’essere stato in passato fidanzato con la conduttrice (dalla quale ha avuto la figlia Mia) è infatti stato massacrato dal “popolo del web” che su Twitter gli ha rifilato una serie di commenti decisamente poco carini.

Francesco Facchinetti si è infatti presentato in trasmissione con un ampio bomber colorato, completamente sbarbato e, come hanno notato molti telespettatori, un po’ più gonfio rispetto al solito. Proprio l’attuale forma fisica dello scopritore di talenti social è stato al centro del “buzz” social delle scorse ore: i commenti sul viso appesantito dell’ex DJ Francesco sono stati a decine, ma a quanto pare non hanno in alcun modo scalfito l’autostima del “figlio dei Pooh”.

Alla luce dei tweet e dei numerosi articoli che hanno trattato questo ennesimo caso di body shaming, Francesco Facchinetti si è sentito in dovere di parlare della questione via Instagram Stories. A quanto pare, stando alle sue parole, c’è effettivamente un motivo per cui al pubblico è apparso molto più gonfio del solito.

Riguardo alla questione, Facchinetti ha commentato:

Ero malatissimo e avevo preso tre Tachipirine 1000 e quindi ero gonfissimo. Poi avevo un giubbotto gigantesco…Ero malato, avevo 40 di febbre. […] La mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio. A parte che non me ne frega un caz.. potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia. Ma…ah belli, ho 42 anni e li porto da Dio!”

A quanto pare, a Francesco Facchinetti non è particolarmente piaciuto nemmeno l’utilizzo stesso del termine body shaming (ormai abusato?) da parte dei media, che più che infastidirlo l’hanno fatto ridere (“Ma ce la fate?” ha commentato, basito).

Facchinetti ha partecipato alla prima puntata di Boomerissima in veste di boomer, in compagnia degli altri concorrenti Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno (Max Pezzali e Luciana Littizzetto sono stati i due ospiti outsider). Gli altri concorrenti della puntata, in veste di Millennials, sono invece stati Tommaso Zorzi, Gianmarco Tamberi, Elettra Lamborghini e Valentina Romani. Commenti sul peso a parte, Facchinetti ha anche ricevuto i complimenti da una parte del pubblico più amorevole, che ha sottolineato quanto fosse stato gentile ad accettare l’invito della sua storica ex, con cui è ancora in ottimi rapporti.