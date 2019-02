Bonucci papà per la terza volta, è nata Matilda: Martina Maccari ha partorito

Leonardo Bonucci papà per la terza volta: è nata Matilda

Fiocco rosa in casa Juventus: Martina Maccari ha partorito oggi e Leonardo Bonucci è diventato papà per la terza volta! La famiglia del difensore juventino e della Nazionale si è allargata e dopo i nove mesi d’attesa è venuta al mondo la femminuccia della coppia. Dopo due figli maschi, Lorenzo e Matteo, i neo genitori hanno accolto tra le braccia la piccola Matilda. Il nome della figlia di Bonucci è stato reso noto soltanto stasera, nell’annuncio della nascita. Prima di oggi, infatti, sia il calciatore sia sua moglie Martina chiamavano la piccolina semplicemente con l’iniziale, lasciando i fan con il fiato sospeso.

Martina Maccari ha partorito: l’annuncio di papà Bonucci

L’annuncio della nascita della piccola Matilda Bonucci è arrivato poco fa, sul profilo Instagram di papà Leo, che abbiamo visto di recente ospite a C’è posta per te. “We are 5!! Benvenuta Matilda. Grazie alla super mamma @martinazoev, sei stata grande!!! #littleM”, questo ha scritto il difensore postando la foto del braccialetto della figlia. Su questo si legge che la piccola è venuta al mondo alle ore 19.29 di oggi, 5 febbraio 2019. Il peso si intravede soltanto, non è del tutto chiaro, ma dovrebbe aggirarsi sui due chili e settecento grammi. Per il momento, è come è facile immaginare, mamma Martina non ha ancora postato nulla sui social ma non mancherà di farlo appena si riprenderà dal parto.

Leonardo Bonucci e Martina Maccari storia, un amore nato inaspettatamente

Matilda è la terza arrivata in casa Bonucci, ad accoglierla ci sono i fratellini maggiori: Lorenzo, nato nel 2012, e Matteo, classe 2014. La storia di Leonardo Bonucci e Martina Maccari è iniziata nel 2008, ma è stato tutt’altro che un colpo di fulmine. Tutto è iniziato telefonicamente, Martina pensava che Leo non fosse il tipo giusto per lei. E invece hanno iniziato a convivere quando lui è diventato un calciatore del Bari e si sono sposati il 21 giugno 2011. L’anno dopo sono diventati genitori per la prima volta, un anno e mezzo fa fanno superato un difficile momento per il secondo figlio. Oggi Bonucci e sua moglie Martina hanno accolto tra le braccia la terza figlia. Tanti auguri a questa splendida famiglia e benvenuta alla piccola Matilda!