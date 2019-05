Bonucci e la moglie Martina: come è nata la loro storia d’amore

Bonucci e la moglie Martina: come si è conosciuta la coppia e come è nato il loro amore

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, racconta il suo amore per la moglie Martina a Raffaella Carrà. Il calciatore ha accolto la conduttrice prima nel campo dell’Allianz Stadium e poi a casa sua. Martina Maccari, la moglie di Bonucci e la madre dei suoi tre figli, ha dato il benvenuto alla Carrà nella grande abitazione della famiglia. Tanti gli argomenti trattati nella lunga intervista: la malattia del figlio Matteo e la loro grande paura vissuta in quel periodo buio, le critiche subite dopo il passaggio al Milan e il ritorno successivo alla Juventus ed infine il loro amore. La padrona di casa del programma li guardava assorta, presa dal sentimento che li lega visibilmente. Un amore forte che dura da anni oramai e che si è intensificato da quando si sono sposati nel 2011 e dalla nascita dei tre bambini: Lorenzo, Matteo e la piccola Matilda, l’ultima arrivata in famiglia. Martina e Leonardo si sono conosciuti a Viterbo e dopo un primo periodo di tentennamenti si sono innamorati perdutamente.

Bonucci e Martina: “Non è stato un colpo di fulmine“

“Non è stato un colpo di fulmine“, ha affermato informatissima Raffaella Carrà. L’amore nato a sorpresa tra Bonucci e la moglie Martina è arrivato all’improvviso e dopo i dubbi iniziali. “Ci siamo conosciuti a Viterbo perché io studiavo lì“, ha iniziato a raccontare la Maccari, “Non è stato un colpo di fulmine, ma c’è stato qualcosa che ci spingeva a continuare“. All’inizio non si erano piaciuti, ma entrambi avevano capito che andare avanti nella conoscenza era la cosa migliore che potessero fare perché, nonostante le sensazioni iniziali, nei loro cuori avevano capito di appartenersi. “Ci siamo innamorati piano piano“, ha detto Bonucci, “Per due mesi ci siamo sentiti per lo più, poi sono partito per una vacanza con gli amici. Tornato, ho deciso di provarci. Nonostante mi divertissi con i miei amici in vacanza, continuavo a pensare a lei“.

Bonucci e moglie: la carriera di lui e le rinunce di lei

Una storia d’amore è fatta di rinunce e vittorie. E Martina Maccari ha rinunciato a molto per il marito e per la sua carriera: “In un rapporto d’amore c’è sempre qualcuno che rinuncia a qualcosa. Io ho deciso di mettere da parte quello che stavo facendo quando l’ho conosciuto, così che lui si potesse dedicare al calcio“. Bonucci che si è detto molto felice per le scelte dalla moglie e le deve tutto, ha ora tre bellissimi bambini. Matilda, l’ultima arrivata in casa, è nata solo due mesi fa, lo scorso febbraio.