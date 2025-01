Bonolis, vertice a Mediaset: deciso il suo futuro e quello di Laurenti

Paolo Bonolis resterà a Mediaset? O andrà in Rai? Oppure si ritirerà dalla televisione come lui stesso ha più volte dichiarato? Pare che ci sia una risposta chiarificatrice a tutti questi quesiti. Il portale BubinoBlog, in esclusiva, ha fatto sapere che di recente il conduttore romano e i vertici di Cologno Monzese si sono incontrati per definire il futuro professionale dell’ex marito di Sonia Bruganelli. Quindi? Cosa è stato deciso? Sarebbe arrivata una fumata bianca, anzi bianchissima. Bonolis avrebbe deciso di legarsi a Mediaset per altri tre anni. Naturalmente con lui ci sarà anche la sua inseparabile spalla Luca Laurenti.

Quindi nessun approdo in Rai e nessun ritiro dalle scene all’orizzonte, nonostante Bonolis in più occasioni, da un paio di anni a questa parte, va dicendo che ha messo in conto di lasciare ogni progetto tv per dedicarsi alle sue passioni personali. Invece, anche nelle prossime stagioni televisive, Bonolis dovrebbe prestare il suo talento alle reti del Biscione. Tra l’altro a breve tornerà in video con la nuova stagione di Avanti un Altro. Il popolare quiz show aprirà i battenti lunedì 20 gennaio 2025, dando il cambio a La ruota della fortuna nella fascia preserale di Canale 5. Dovrebbe essere l’ultima stagione, questo almeno è ciò che lo stesso conduttore ha dichiarato in tempi non sospetti, spiegando che ritiene concluso il ciclo della trasmissione che va in onda dal lontano 5 settembre 2011.

Di recente si era parlato di un possibile approdo di Bonolis in Rai. Il suo nome, prima della nomina di Carlo Conti a nuovo direttore artistico e conduttore al Festival di Sanremo (il toscano presenterà la kermesse anche nel 2026), era tra i più gettonati per raccogliere l’eredità di Amadeus. Alla fine i vertici di Viale Mazzini hanno optato per ‘Carletto’. Anche perché Bonolis era stato categorico, dicendo che avrebbe affrontato volentieri una nuova avventura a Sanremo, ma solamente se gli fosse stata data carta bianca per rivoluzionare totalmente l’evento. Sfumata l’ipotesi Sanremo, Bonolis pare che si sia seduto con i vertici Mediaset e abbia deciso di proseguire l’avventura sulla tv commerciale.