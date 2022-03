Notizia nella notizia: Paolo Bonolis, da sempre allergico ai social, poco prima della finale del Grande Fratello Vip ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicato alla moglie Sonia Bruganelli. La news nella news è che il post in questione è stato alimentato da una forte dose di dolcezza, cosa assai strana per il “cinico” istrione romano che non è solito mostrarsi romantico. Al netto di ciò, subito dopo la pubblicazione della dolce dedica, si sono scatenati gli utenti del web, che hanno travolto di commenti quanto scritto dal conduttore. Si è innescato un vero e proprio vespaio tra chi ha trovato il gesto azzeccato e tenero e chi invece ha criticato alcuni passaggi della dedica. C’è addirittura chi ha sostenuto che dietro al post non si celasse la mano di Bonolis, bensì quella della moglie. Insomma, qualcuno è convinto che Sonia abbia scritto una lettera emozionante a se stessa sfruttando il profilo del marito. Fantascienza, ma c’è chi crede veramente che le cose siano andate così.

Bonolis al miele su Instagram sulla moglie Sonia Bruganelli

“Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo. Sei su Mediaset Infinity con un programma (I libri di Sonia, ndr) che hai voluto a tutti costi, sei un’opinionista al GF con le pal..e, sei una mamma bravissima e una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo”. Così Bonolis su Instagram, in una veste, quella del marito premuroso e zuccheroso, assolutamente inedita. E infatti i suoi ‘seguaci’ sono rimasti alquanto sorpresi di aver letto cotanto miele.

Tanti i complimenti. Da “dolcissimo“, a “un marito che ama davvero la sua donna”, fino ad “hai sposato una grande persona“. Molte però anche le critiche e parecchi i sospetti. Ecco alcuni commenti che ne riassumono tanti altri piovuti sotto al post:

Bruganelli, ti scrivi i post da sola? Ma chi ti sopporta, sei pessima in tutto.

Ma figurati se Paolo scriverebbe tutto questo! A lui non piacciono per niente i social… sono complimenti che si fa la moglie stessa.

Io credo che queste cose se le scrive da sola.

Paolo aggiungi: sei antipatica.

Caro Paolo però se era moglie di un magazziniere, lì non arrivava. Mi spiace ma è solo grazie agli ambienti in cui bazzichi/bazzicate. Piove sempre sul bagnato.

Ma davvero ha scritto lui quelle cose? Poverino, la sudditanza.

Ma dirsele a casa queste cose, senza questi teatrini social?

Più che un’opinionista con le pa…le, è stata un’opinionista che ha frantumato le bal..e a tutti noi ed è stata di una saccenza e arroganza unica. Capisco che è la moglie, ma bisogna anche essere oggettivi.

Siamo onesti. Opinionista con le pal..e anche no. Troppo di parte e pure in modo troppo evidente. Per lei è esistita una sola concorrente e senza un valido motivo. Dai su, bisogna essere obiettivi.

Sonia Bruganelli sarà al GF Vip anche nella prossima stagione?

Finito il GF Vip 6, già si pensa alla settima edizione. Argomento caldo è: la Bruganelli rimarrà a fare l’opinionista? Prima di tutto dovrebbe essere riconfermata dalla macchina organizzativa del programma; ammesso e non concesso che sarà così, la palla poi passerebbe proprio a lei che dovrebbe decidere se proseguire oppure no.

Qualche settimana fa aveva dichiarato di non avere intenzione di impegnarsi per un’altra stagione del reality in onda su Canale Cinque. Di recente, invece, ha aperto all’ipotesi di rimanere. Lo farebbe, però, soltanto a una condizione: quella di essere da sola a ricoprire il ruolo di opinionista, senza Adriana Volpe con la quale non è in rapporti idilliaci.

“Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”, ha dichiarato lungo una chiacchierata concessa a Super Guida Tv.