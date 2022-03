Sonia Bruganelli tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip l’anno prossimo? Se in un primo momento sembrava non disposta a restare su quella poltrona rossa, adesso ha aperto a delle possibilità diverse. Ma alle sue condizioni. Ne ha parlato in una intervista a Super Guida Tv, in cui ha fatto anche un bilancio della sua esperienza nella sesta edizione. Un bilancio molto positivo per lei, si è divertita ma è stata allo stesso tempo un’esperienza impegnativa. Sonia ha aggiunto che non immaginava di avere tutta questa popolarità, pur sapendo che il GF Vip è molto seguito.

Tornerebbe come opinionista, ma mai come concorrente. Non seguirebbe le orme di Adriana Volpe, o di Antonella Elia per esempio, che sono state prima concorrenti e poi opinioniste. Non è in alcun modo l’esperienza giusta per lei la Casa, perché non riuscirebbe a stare lontana dai suoi affetti e a condividere l’intimità di una casa con degli sconosciuti. Magari vent’anni fa ci avrebbe fatto un pensierino, ma la Sonia Bruganelli di oggi direbbe no al ruolo di concorrente del GF Vip. Sarebbe molto faticoso, più di quanto non lo sia da opinionista, anche a causa del popolo social: “I commenti cattivi si sprecano e i toni sono esasperati”.

Con Adriana Volpe la scintilla non è scattata. Per qualche tempo sembrava esserci una tregua, ma è già terminata: sono tornate a punzecchiarsi. Per esempio quando Sonia ha dichiarato che non rifarebbe l’opinionista l’anno prossimo, Adriana ha replicato in un’altra intervista affermando che lo starebbe dicendo solo per essere corteggiata. Nel rispondere oggi Sonia Bruganelli ha lanciato nuove frecciate ad Adriana Volpe:

“Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile… A meno che…”

Questo “a meno che” ha trovato risposta nella domanda successiva. Dietro queste tre parole si nascondono delle condizioni dettate ad Alfonso Signorini affinché lei accetti di restare l’anno prossimo. Ne ha parlato come una possibilità, ma lo ha detto. Sonia Bruganelli vorrebbe fare l’opinionista da sola, senza Adriana Volpe:

“Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”

Leggendo i commenti sui social, però, l’impressione è che la maggior parte del pubblico non sogni la conferma di Sonia Bruganelli opinionista al GF Vip. E forse non gradirebbe la sua come unica voce in studio sulle dinamiche della Casa. C’è un altro però: visto che Sonia vedrebbe perfette per quel ruolo Soleil Sorge e Katia Ricciarelli perché sono persone che dividono il pubblico, è chiaro che il parere dei telespettatori per lei conti fino a un certo punto. Per cui non la smuoverebbe sapere di non essere opinionista gradita dalla gran parte del pubblico: lei andrebbe dritta per la sua strada. Come fanno Katia e Soleil, d’altronde.