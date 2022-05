Non ha peli sulla lingua Paolo Bonolis ed è questa una delle tante caratteristiche a renderlo tra i volti più amati del piccolo schermo italiano. Il conduttore di Avanti un altro – tra i numerosi successi che impreziosiscono il suo curriculum – non si è risparmiato ai microfoni di Super Guida Tv, a cui ha rilasciato un’intervista. Fra il possibile ritorno di Ciao Darwin – ad ora non in programma – e un futuro ritiro dalle scene, con tanto di passaggio del testimone, ecco cosa ha svelato il conduttore.

Stabilmente al timone del game show di Canale 5, con il sempre presente Luca Laurenti e la squadra composta dal salottino, Paolo Bonolis ha ragionato sui propri progetti futuri. Tra questi, molti sperano che il conduttore porti di nuovo sul piccolo schermo Ciao Darwin. Sebbene Sonia Bruganelli abbia di recente smentito un ritorno del noto show – almeno nell’immediato futuro – Bonolis si è mostrato più possibilista. “Credo che “Ciao Darwin” prima o poi possa meritare ancora una ribalta.”, ha affermato.

Perché Paolo Bonolis ha saltato la finale del GF Vip 6?

Più interessato a creare format, piuttosto che a cucirsi addosso programmi importati da altrove, Bonolis ha però messo le cose in chiaro: nessun reality vedrà mai il suo coinvolgimento. “Non lo sento nelle mie corde“, ha confessato. E di questo ne abbia avuto la conferma alcuni mesi fa, quando si era vociferato di una sua probabile ospitata alla finale del GF Vip 6, poi saltata.

A proposito del suo forfait, il conduttore non ha dato una spiegazione effettiva, chiosando ironicamente: “Avevo da fare.” Eppure, sebbene si dica estraneo alle logiche del reality, l’istrione romano sorprende, affermando: “Che poi, se c’è un reality vero quello è proprio ‘Avanti un altro’.” Ciò che emerge, infatti, con il suo salottino e con i concorrenti che di volta in volta capitano in studio “è molto più vero di quello che si può vedere da altre parti.”

Bonolis promuove come suo “erede” Stefano De Martino?

Bonolis ha anche parlato del suo futuro e dell’eventuale suo ritiro dalle scene che potrebbe essere non lontanissimo. Quando? Quando i suoi figli diventeranno maggiorenni, ha confidato. Laddove lasci, chi vedrebbe come suo possibile erede? E qui Bonolis riserva una sorprendente risposta in cui ha confidato di stimare professionalmente Stefano De Martino, attualmente tra la giuria della ventunesima edizione di Amici, al fianco di Stash ed Emanuele Filiberto.

“Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquisire credibilità.” Ha precisato il marito di Sonia Bruganelli, che implicitamente avrebbe individuato nell’ex ballerino e conduttore partenopeo un degno erede.