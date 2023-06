Bonolis “soffre”: retroscena inediti sulla rottura con Sonia Bruganelli

Secondo delle indiscrezioni il conduttore romano non avrebbe alcuna nuova relazione e starebbe soffrendo non poco

La separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata chiacchieratissima. E lo è tuttora. L’addio è stato annunciato in modo inusuale, tramite un’intervista di coppia a Vanity Fair in cui sia l”imprenditrice sia il conduttore hanno specificato di volersi ancora bene e che la fine del matrimonio non pregiudicherà il fatto che continueranno a viaggiare e a festeggiare gli eventi di famiglia assieme per il bene dei figli. Il magazine Oggi svela un retroscena inedito sul ‘crac sentimentale’, raccontando che dietro ai sorrisi del timoniere di Avanti un altro c’è tanta sofferenza.

Alberto Dandolo ha spiegato che le voci che vorrebbero Bonolis con il cuore già occupato da una sua giovane collaboratrice sono false. L’esperto di gossip sostiene infatti che l’istrione romano sia assolutamente single. Non solo: nutre “ancora un profondo sentimento per Sonia”. Il giornalista aggiunge inoltre che Bonolis avrebbe “lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”.

Ricapitolando: il 62enne romano non ha alcuna relazione post matrimoniale in corso e la voce che sussurrava che si fosse invaghito di una non meglio precisata sua giovane collaboratrice è falsa; secondo, fosse stato per lui la love story con la Bruganelli non sarebbe giunta al capolinea. D’altra parte, quando è stata annunciata la separazione, tra le righe proprio lo stesso conduttore parve lasciar trasparire che fosse stata Sonia a spingere per l’addio e a volersi prendere degli spazi.

Bonolis-Bruganelli, era meglio un no comment

Va inoltre ricordato che l’ex coppia, nel rendere nota alla stampa la decisione di interrompere il rapporto, è stata raggiunta da una serie di critiche. Motivo? Poiché poche settimane prima, Dagospia assicurò che il matrimonio fosse finito. Allora, però, Bruganelli e Bonolis, piuttosto che confermare oppure scegliere la via del no comment, spuntarono assieme e baldanzosi su Instagram, facendo del sarcasmo e parlando di fake news.

A distanza di poco tempo, invece, ecco l’annuncio in pompa magna a Vanity Fair della separazione che ha provato che Dagospia non aveva riferito alcuna fake news. Ci aveva anzi azzeccato, come spesso capita. Un film già visto con Francesco Totti e Ilary Blasi. In quel caso la vicenda è finita in modo ancor più grottesco. Ma questa è una storia arcinota, tutti oramai ne conoscono i risvolti.