Bonolis risponde a Pippo Baudo e svela cosa pensa della moglie al GF Vip

Non è tardata ad arrivare la replica di Paolo Bonolis alle recenti dichiarazioni di Pippo Baudo. Lo storico volto Rai ha duramente criticato Avanti un altro, programma ideato e condotto dal collega Mediaset. Pippo nazionale, che ha da poco compiuto 85 anni, ha ammesso di apprezzare molto il talento e l’intelligenza di Bonolis ma che trova le sue trasmissioni alquanto volgari.

Ospite in collegamento a Il Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi in onda su Mediasetplay, Paolo Bonolis ha voluto rispondere, incalzato dal padrone di casa, alle affermazioni di Pippo Baudo. Bonolis ha accettato di buon grado la sonora bocciatura di Baudo e si è detto tranquillo del suo lavoro:

“Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”

Nel salotto di Tommaso Zorzi Paolo Bonolis ha espresso la propria opinione anche sul nuovo ruolo televisivo della moglie. Sonia Bruganelli è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Accanto a Lady Bonolis l’ex concorrente del reality show Adriana Volpe.

Paolo Bonolis non ha mai nascosto di non apprezzare molto il genere ma è pronto a seguire il GF Vip per sostenere e supportare la moglie, con la quale è convolato a nozze nel 2002. Queste le parole di Paolino:

“Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante”

Paolo Bonolis è infatti un grande tifoso di calcio e dell’Inter. Nessun commento da parte del 60enne sulle recenti voci di crisi matrimoniale con Sonia Bruganelli. La nuova opinionista del Grande Fratello Vip ha condiviso su Instagram alcuni strani post che più di qualcuno ha interpretato come segnali di qualche problema famigliare.

Al momento né Paolo Bonolis né Sonia Bruganelli hanno confermato o smentito i pettegolezzi. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Dal precedente matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller il conduttore ha avuto Martina e Stefano.