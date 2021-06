Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli in crisi? Le parole che non ti aspetti

By

È crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Sono in molti a chiederselo dopo alcune parole dell’autrice tv, produttrice e nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Ai follower della Bruganelli non sono sfuggite le recenti dichiarazioni su Instagram, che lasciano intendere che il matrimonio con il conduttore Mediaset non sta attraversando un buon periodo.

“Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me”, ha scritto Sonia Bruganelli su Instagram con tanto di hastag #dedicato, chiaro riferimento al fatto che ce l’avesse con qualcuno. Alcuni fan hanno chiesto in modo esplicito se qualcosa non andava con Paolo e Sonia ha replicato: “Non rispondo a queste domande“.

“Sonia, lei mi ha già risposto. Mi dispiace”, ha fatto notare una follower senza ricevere alcuna conferma o smentita dalla Bruganelli. A tutto questo si aggiunge l’ultimo post della Bruganelli in cui ha fatto sapere: “Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu”. Eloquenti gli hastag #maipiùcomeprima #domanièunaltrogiorno.

Nessun commento da parte di Paolo Bonolis che non ha un rapporto quotidiano con i social network. C’è maretta a casa del presentatore di Canale 5 o solo un banale litigio, di quelli che capitano a tante coppie famose e non?

La storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis ha conosciuto Sonia Bruganelli negli anni Novanta, qualche tempo dopo la fine della love story con Laura Freddi. Il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 2002. La coppia ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La primogenita è nata con un problema cardiaco grave, motivo per cui è stata immediatamente sottoposta a un intervento chirurgico che però ha comportato danni motori.

Una situazione che ha fatto soffrire parecchio Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ma passo dopo passo la coppia ha mostrato forza e coraggio e ha fatto il possibile per aiutare la loro bambina, che oggi ha 18 anni ma non è del tutto autonoma.

Di recente, in un’intervista concessa al programma tv Belve, Sonia Bruganelli ha ammesso che dopo il parto lei e Paolo Bonolis hanno vissuto un forte momento di crisi. La Bruganelli ha inoltre dovuto fare i conti con una crisi esistenziale che è riuscita a superare e a lasciarsi alle spalle solo qualche anno dopo.