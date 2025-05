Bonolis: “Ho chiamato De Martino per dargli Avanti un altro, cosa ha risposto”

Paolo Bonolis, intercettato da alcuni cronisti a Roma, ha fatto delle curiose e interessanti rivelazioni sul suo futuro professionale e su una trattativa riguardante il popolare quiz show, da lui ideato e condotto, Avanti un altro!. L’ex marito di Sonia Bruganelli ha raccontato che in tempi non sospetti ha proposto a Stefano De Martino di prendere il timone del programma in onda su Canale 5 nella fascia preserale. E che cosa ha risposto il collega campano? Picche, per il semplice motivo che la sua carriera è poi decollata in Rai dove attualmente è alla guida di Affari Tuoi, trasmissione che macina record su record per quel che riguarda lo share.

“Avevo pensato a De Martino e ci avevo parlato. Invece ha avuto e sta avendo una carriera splendida. E andrà sempre meglio, è proprio un bravo ragazzo”, ha dichiarato Bonolis circa il tentativo di affidare la conduzione di Avanti un altro! all’ex marito di Belen Rodriguez. Non è la prima volta che il conduttore romano tesse le lodi del giovane collega. Già in altre occasioni ha infatti espresso molta stima per l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. A proposito di ‘Queen Mary’, qualcosa bolle in pentola…

Bonolis, sempre concedendosi alla stampa, quando gli è stato detto come si spiega che i suoi programmi e quelli della De Filippi hanno un’impronta così originale, ha fornito la seguente scanzonata risposta: “E chi se lo spiega? Io non me lo spiego. Faccio questo lavoro, come si dice a Roma ‘finché dura fa verdura’ e siamo tutti contenti”. Infine uno spoiler alquanto interessante e che sa di conferma: “Ora credo anche di lavorare con Maria. Tra poco. E sarà piacevole”.

Quindi Bonolis e la De Filippi collaboreranno a un progetto televisivo. Quanto dichiarato da Bonolis sembra fungere da conferma all’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da Dagospia che ha riferito che la conduttrice pavese avrebbe arruolato il collega nella giuria di Tu sì que vales, talent show che tornerà in onda a settembre in prima serata su Canale 5, di sabato.

Sempre ammesso e non concesso che sarà questo lo show in cui i due pezzi da novanta in forza a Mediaset si ritroveranno fianco a fianco, resta da capire chi andrà a sostituire Bonolis tra Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Si vocifera che sarà quest’ultimo a lasciare TSQV, ma non ci sono conferme su tale fronte. Difficile un addio di Zerbi. Non è nemmeno da escludere che sia la Littizzetto a lasciare libera la poltrona.