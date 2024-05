Bonolis fuori di sé, parla Fabrizio Corona: “Così l’ho fatto infuriare”

Fabrizio Corona show. L’ex re dei paparazzi, intervenuto al podcast Mondocash, ha raccontato un curioso aneddoto riguardante un suo precedente con Paolo Bonolis, riferendo di aver fatto andare su tutte le furie il conduttore romano. La vicenda era relativa a un’ospitata dell’imprenditore milanese a Ciao Darwin. Secondo quanto narrato da Corona, in un passato non meglio precisato, fu contattato direttamente dall’ex marito di Sonia Bruganelli per prendere parte alla popolare trasmissione di Canale Cinque. Avrebbe dovuto capitanare una delle due fazioni di una puntata. Tutto stava filando liscio. Peccato che poi Fabrizio, di punto in bianco, a poche ore dalla diretta, decise di non partecipare al programma, lasciando in brache di tela Bonolis che si dovette inventare un escamotage su due piedi per risolvere l’impasse venutosi a creare.

Così Corona fece arrabbiare Paolo Bonolis a Ciao Darwin

Così Corona sulla faccenda: “Vi racconto questa cosa. Una volta mi chiama Paolo Bonolis. Mi dice: ‘Senti facciamo Ciao Darwin e abbiamo pensato a te’. In quel programma ci sono due squadre contrapposte, entrambe hanno dei capitani vip, che sono ospiti strapagati. Tutto concordato, mi hanno pagato l’aereo e l’albergo, mi stavano aspettando…”. A questo punto l’ex re dei paparazzi ha ricordato che quando avvenne l’episodio Ciao Darwin veniva trasmesso in diretta. Dunque un contrattempo dell’ultimo minuto avrebbe innescato problemi non da poco.

“Io – ha aggiunto Corona – stavo per andare lì in diretta, perché la trasmissione è in diretta. Poi mi succede una cosa, cambio idea e dico all’autista: ‘Portami all’aeroporto che voglio tornare a Milano, adesso’. Così mi chiede: ‘Perché vuoi tornare a Milano?’. E io: ‘Così, mi va’”. Naturalmente Bonolis, quando venne messo al corrente che l’imprenditore milanese aveva deciso di dare forfait all’ultimo minuto, non l’ha prese benissimo, per usare un eufemismo. Infatti pare che si adirò non poco. Il suo disappunto lo fece anche notare in diretta.

“Questi del programma cominciano a chiamare più volte – ha proseguito nel racconto Corona -. Per la prima volta nella storia di Ciao Darwin, in quella puntata non c’era uno dei due ospiti vip. Bonolis ha aperto la trasmissione dicendo: ‘Non è mai successa una cosa del genere. Vi prego, non chiamate più un essere come quello, perché è un cafone, un gran maleducato e non merita il rispetto di nessuno. Oggi avremo una persona del pubblico che prenderà il suo posto’. Tutto questo in diretta su Canale 5, Ciao Darin faceva il 32% di share con più di 7 milioni di telespettatori”.

Andando a guardare i dati registrati negli anni dal programma Mediaset, è probabile che l’episodio a cui ha fatto riferimento Corona sia capitato intorno ai primi anni Duemila, più precisamente nel 2003. All’epoca Ciao Darwin, giunto alla quarta edizione, in media ebbe oltre 7 milioni di spettatori e oltre il 30% di share.

Ciao Darwin chiude per sempre

A proposito di Ciao Darwin, il programma ha chiuso i battenti per sempre. Dopo la nona edizione andata in onda nell’autunno-inverno 2023/2024, Bonolis ha lasciato intendere chiaramente che considera terminata l’esperienza televisiva e che non sarà più riproposta. Discorso differente per Avanti un altro che dovrebbe vedere ancora una stagione. Dopodiché il conduttore romano, come ha più volte sottolineato di recente, potrebbe ritirarsi a vita privata e dire addio alle scene televisive.