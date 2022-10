Bonolis e le liti con Sonia Bruganelli: “Perché ha creato problemi”

Paolo Bonolis è stato ospite a Verissimo domenica 9 ottobre 2022 per presentare il suo libro, dal titolo Notte fonda. Durante la lunga intervista è stato impossibile non menzionare il rapporto con Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Grande Fratello Vip. Di recente si è parlato di crisi tra i due, che sono marito e moglie dal 2002 e hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Paolo Bonolis ha scherzato sulla scelta di dormire in appartamenti separati, spiegando di aver semplicemente acquistato l’appartamento accanto alla sua abitazione in modo da avere una proprietà più grande, con più stanze. Ha poi confidato a Silvia Toffanin di apprezzare molto il lavoro della moglie Sonia Bruganelli alla corte di Alfonso Signorini:

“Lei è molto brava, molto lucida. Poi ha una peculiarità che talvolta in casa ha creato problemi ma li ha anche risolti: non si tiene un cecio in bocca! Per quel programma va benissimo come caratteristica. È una donna intelligente e brillante”

Dunque, a detta di Paolo Bonolis, in passato non sono mancate discussioni e incomprensioni con Sonia Bruganelli per via della sua schiettezza e sincerità. Litigi che non hanno di certo mai portato al divorzio, anzi. Il conduttore Mediaset e l’opinionista formano una delle coppie più solide dello showbiz italiano.

Alla base tanto amore ma pure rispetto e stima come si evince dalle dichiarazioni di Paolo Bonolis a Verissimo. Il presentatore è un grande estimatore di Sonia Bruganelli, che con il suo modo di fare diretto e senza peli sulla lingua è spesso al centro di polemiche sui social network o in televisione.

In passato la produttrice non ha esitato a definire il marito il suo migliore amico. L’unica persona in grado di aiutarla dopo la scoperta della malattia della primogenita Silvia. Appena nata la piccola soffriva di una cardiopatia grave ed è stata operata subito dopo il parto. A causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’intervento, Silvia ha riportato dei danni permanenti e la sua giovane vita è fatta di conquiste quotidiane.

Sonia Bruganelli ha confidato che Paolo Bonolis le ha dato una forza immensa e l’ha invitata a non mollare mai. La Bruganelli ha inoltre dovuto fare i conti con una crisi esistenziale che è riuscita a superare e a lasciarsi alle spalle solo qualche anno dopo grazie all’amore e alla presenza del marito.