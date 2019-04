Bonolis e Conti commentano la sfida del venerdì sera: frecciatina a d’Urso e Venier?

Maurizio Costanzo fa i complimenti a Paolo Bonolis per il successo di Ciao Darwin

Super puntata del Maurizio Costanzo Show stasera! Gli ospiti della serata sono stati Paolo Bonolis, Carlo Conti e Gerry Scotti, che sono oggi i tre tenori della televisione italiana. La puntata è stata riproposta ripensando a quella andata in onda a novembre del 1998, quando sul palco c’erano Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Presente sul palco anche Enrico Mentana, esattamente come vent’anni fa. Maurizio Costanzo ha intervistato i tre conduttori, a ognuno di loro ha posto le stesse domande dopo aver mandato in onda dei video riassuntivi delle loro carriere. Non poteva mancare di fare i complimenti a Bonolis per il successo di Ciao Darwin. Avendo sul palco anche Carlo Conti, che il venerdì sera è su Rai 1 con La Corrida, non ha mancato di ricordare la vittoria di Canale 5 negli ascolti.

Bonolis e Conti, solo stima fra i due conduttori: “Ci confrontiamo, tra noi nessuno asfalta l’altro”

Ciao Darwin infatti ha sempre battuto La Corrida il venerdì sera e rimane una certezza per Mediaset. Costanzo si è rivolto a Bonolis e ha detto: “Stai vincendo”. Lui però non ha marciato sul successo della sua trasmissione, anzi ha risposto all’osservazione del padrone di casa dicendo: “Non vuol dire niente”. Carlo Conti è subito intervenuto e ha confermato il successo di Ciao Darwin, ma senza battere ciglio. Anzi il conduttore della Corrida, che con la voce spezzata ha ricordato Fabrizio Frizzi, ha subito aggiunto: “Noi tante volte ci confrontiamo, ma credo che fra di noi non ci sia questo senso di…”, intendeva dire di rivalità, a tratti anche rivalità feroce. E infatti dopo ha aggiunto: “C’è solo la voglia di fare bene quello che si fa. Tra noi non si sente che uno asfalta quell’altro”.

Bonolis e Conti al Costanzo Show, frecciatina alle colleghe della domenica?

Nell’ultima parte del discorso di Conti sembra quasi di scorgere una frecciatina a chi, invece, vive la competizione tra Mediaset e Rai. Sarà stata per caso una frecciatina quindi a Barbara d’Urso e Mara Venier, che soprattutto nell’ultimo periodo sottolineano e festeggiano i successi delle rispettive trasmissioni, anche sui social? Magari no, magari Conti voleva solo sottolineare che tra lui e Bonolis c’è rispetto e zero competizione. Oppure il riferimento non era diretto a d’Urso e Venier, ma a chiunque viva una rivalità che, alla fine dei giochi, non porta a molto.