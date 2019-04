Carlo Conti al Costanzo Show ricorda Frizzi e rivela: “Il momento più difficile”

Maurizio Costanzo Show, Carlo Conti parla della sua amicizia con Fabrizio Frizzi

Carlo Conti ospite al Maurizio Costanzo Show ha ripercorso la sua carriera e ha parlato del suo periodo più difficile, professionalmente parlando. La puntata di stasera, 11 aprile, era dedicata ai tre tenori del 2019, ovvero i tre conduttori Carlo Conti, Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Una puntata che è stata fatta, insieme a Enrico Mentana, per ricordare la medesima formula proposta con quelli che sono stati i tre tenori della televisione italiana per eccellenza, ovvero Raimondo Vianello, Mike Bongiorno e Corrado. Maurizio Costanzo ha intervistato i tre conduttori suoi ospiti e a ognuno di loro ha chiesto se c’è stato un momento difficile nella loro carriera. Quando la domanda è toccata a Conti, lui in un primo momento ha spiegato che non ce ne sono stati perché anche quando viveva un rallentamento sulle reti principali, tornava a lavorare nelle televisioni locali.

Carlo Conti, il momento più difficile dopo la scomparsa di Frizzi

Successivamente, il conduttore Rai ha aggiunto che l’importante per lui era lavorare in televisione per la forte passione, per cui ovunque lavorasse andava bene. Poi, di sua spontanea volontà, ha confessato che un momento difficile in realtà c’è stato, ma non dovuto alla mancanza di lavoro. Lo ha vissuto dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, avvenuta un anno fa. Frizzi conduceva L’Eredità in quel periodo ed è toccato a Carlo Conti riprendere in mano le redini del game show fino alla pausa estiva. La prima puntata in cui è tornato rimarrà impressa nei suoi ricordi: “Professionalmente un momento difficile è stato quando sono tornato all’Eredità dopo la scomparsa di Frizzi. La puntata più difficile. Volevo essere in qualunque altro posto tranne che lì. Mi sembra di aver detto proprio queste parole, poi ho chiuso e sono andato avanti di professione”.

Maurizio Costanzo Show, i tre tenori: il ricordo di Fabrizio Frizzi

Già a inizio puntata del Maurizio Costanzo Show Carlo Conti aveva parlato di Frizzi. È stato Gerry Scotti a ricordarlo per primo: “Se la puntata si chiamava i quattro moschettieri, qui ci sarebbe dovuto essere anche Fabrizio Frizzi”. A quel punto, Costanzo ha chiesto a Conti di spendere qualche parola sul suo collega nonché amico: “Fabrizio è qui con noi, sarà sempre con noi. Ha lasciato questo suo grande sorriso, questa sua grande forza. Credo on sia passato giorno in cui non mi sia passato in mente Fabrizio. Soprattutto per questo fatto di essere diventati genitori in età adulta, diciamo”. Di lui ricorda il legame con la famiglia, con l’amicizia e l’amore per il lavoro. Maurizio ha anche rivelato che la figlia di Fabrizio Frizzi chiama Carlo “babbo Conti”.