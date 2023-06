Bonolis e Bruganelli assenti ai funerali di Berlusconi: ecco il motivo

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non hanno preso parte ai funerali di Silvio Berlusconi. I due ormai ex coniugi, rimasti uniti dal legame di genitori e quello lavorativo, non sono approdati nel Duomo di Milano, come hanno fatto invece altri volti noti di Mediaset. C’è un motivo per cui Paolo e Sonia non hanno potuto partecipare ai funerali e dare così il loro ultimo saluto all’ex Premier. A rivelarlo è stata la Bruganelli, attraverso il suo profilo Instagram. Qui ha condiviso due video dello studio del programma Ciao Darwin.

Di fronte a lei c’è un grande schermo, tramite cui tutti i presenti hanno potuto seguire in diretta i funerali di Berlusconi, in onda sulle reti Mediaset e Rai. “L’unico modo per essere lì”, ha scritto Bruganelli, con un cuore. Paolo e Sonia erano apparsi tra le prime file durante i funerali di Maurizio Costanzo e proprio per questo alcuni telespettatori si stavano chiedendo il motivo della loro assenza oggi nel Duomo di Milano. Ebbene sembra proprio che Bonolis non abbia potuto fare a meno di registrare in questa giornata una nuova puntata di Ciao Darwin.

Si tratta di un programma Mediaset e di sicuro Pier Silvio Berlusconi e famiglia capiranno. Non si sa perché Paolo e Sonia non siano riusciti rimandare la registrazione. Probabilmente era stato tutto ormai deciso e organizzato. Pertanto, sarebbe stato impossibile spostare la registrazione a un altro giorno.

Intanto, nel Duomo di Milano è possibile notare la presenza di altri volti storici di Canale 5. Tra questi c’è Maria De Filippi, a cui è stato chiesto di sedere tra le prime file come una persona di famiglia, a fianco di Silvia Toffanin. La conduttrice ha attirato subito l’attenzione su di sé per via del suo outfit bianco. E c’è un motivo ben preciso per cui De Filippi indossa il bianco in questo triste pomeriggio.

Paolo Bonolis compie 62 anni: gli auguri di Sonia Bruganelli

Bonolis e Sonia hanno parlato pubblicamente e serenamente della loro separazione qualche giorno fa. I due genitori hanno mantenuto un ottimo rapporto, sebbene il loro matrimonio sia naufragato. Bruganelli oggi ha fatto i suoi auguri di buon compleanno a Paolo, che spegne 62 candeline. Scendendo nel dettaglio, Sonia ha condiviso su Instagram la foto di una torta con scritto “Auguri papà”.

“Quella candelina spezzata mi incuriosisce molto”, ha ammesso Bruganelli riferendosi appunto alla candelina che è stata spezzata da Bonolis. Si tratta di un gesto collegato a una leggenda del Nord Europa, secondo lui bisogna spezzare una candelina – dopo averle spente tutte – per esprimere un desiderio. Come i telespettatori, anche Sonia è curiosa di sapere cosa potrebbe aver desiderato oggi il conduttore.