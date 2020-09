Bonolis difende Briatore: “basta caccia al grande untore”

Paolo Bonolis è tornato nelle ultime ore alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista alla testata giornalistica Huffington Post, dove ha preso le difese di Flavio Briatore. Nelle scorse settimane i due si sono ritrovati insieme in Sardegna in occasione di una partita di calcetto a Porto Cervo. Dopo il match, l’imprenditore del divertimento del lusso ed il conduttore di Mediaset hanno fatto delle foto insieme. In quel momento però il proprietario del Billionaire non sapeva ancora della sua positività al Covid-19. Presente all’incontro anche l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, anche lui riscontrato positivo dopo aver fatto i test per accertare il contagio da Coronavirus. Bonolis ha fatto sapere che non ha contratto il virus. Sia lui che il figlio 15enne, che lo aveva accompagnato all’incontro, stanno bene. Il conduttore ha riferito inoltre che per il lavoro che fa è costantemente sottoposto a test e tamponi. Da qui la sicurezza circa il suo stato di salute.

Bonolis contro attenzione mediatica per foto con Briatore

Intervistato dall’Huffington Post, Bonolis è tornato sull’eccessiva attenzione mediatica che ha suscitato lo scatto catturato alla partita di calcetto con Briatore e Mihajlovic. “Trovo grottesca ed insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male” – ha tuonato il marito di Sonia Bruganelli. Poi ha aggiunto che lui e la sua famiglia stanno bene. Secondo Bonolis in questo momento più che cedere al gossip da influenza da Covid, occorrerebbe invece concentrarsi a parlare di argomenti più seri. Il rispetto dell’altro e la situazione che stiamo vivendo dovrebbero essere alcuni dei temi da trattare.

Paolo Bonolis scende in difesa di Flavio Briatore

Bonolis ha voluto concludere la sua intervista con alcune dichiarazioni in difesa dell’amico Flavio Briatore. “Trovo ridicolo questo j’accuse nei confronti di Briatore, che oramai sembra diventato il grande untore“, ha lamentato lo showman, per poi aggiungere – “il presidente dell’AGUI, Associazione Grandi Untori Italiani“. Nel noto locale dell’imprenditore piemontese a Porto Cervo sono stati riscontrati 60 positivi tra i membri dello staff. Un focolaio su cui adesso ci sono degli approfondimenti da parte delle autorità preposte. Al momento l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, dopo aver passato qualche giorno al San Raffaele di Milano, sta trascorrendo la quarantena a casa di Daniela Santaché.