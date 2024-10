Bonolis con Titty Scialò dopo l’intervista di Sonia: Lucarelli epica

Nella puntata di Domenica In del 27 ottobre 2024 è stata ospite Sonia Bruganelli, protagonista di un lungo faccia a faccia con la padrona di casa Mara Venier. Molti passaggi della conversazione hanno avuto come tema Paolo Bonolis, ex marito della produttrice e attuale concorrente di Ballando con le Stelle. Il conduttore romano non ha reagito in alcun modo a quanto detto sul suo conto, anche perché sono state spese solamente parole di stima. Senza dubbio, visto il legame forte che ancora oggi ha con l’ex moglie, avrà seguito l’intervista. E poi che ha fatto? Si è recato a Sublime La Villa, locale di Roma. E qui ha incontrato Titty Scialò, la ragazza campana che ha da poco concluso l’esperienza a Temptation Island. Nel reality delle tentazioni si era presentata fidanzata con Antonio Maietta, è finita malissimo e c’è stata l’inevitabile rottura.

Ma si torni alla ‘strana coppia’ Bonolis-Titty. I due, dopo essersi incontrati, hanno pure scattato assieme una foto, prontamente finita tra le storie Instagram della Scialò. La faccenda è stata notata da Selvaggia Lucarelli che ha rilanciato l’istantanea con tanto di commento epico tra le sue storie: “Intanto nel metaverso”. Ma che ci azzeccano Titty e Bonolis? Quasi certamente la Scialò si è imbattuta per caso nel conduttore romano e gli ha chiesto di potersi immortalare con lui. Richiesta accettata. La giovane ha postato la foto con tanto di cuoricino rosso, a testimoniare la stima provata per il timoniere di Avanti un altro.

Sonia Bruganelli, a colloquio con Mara Venier, ha spiegato che la decisione di separarsi è partita da lei, aggiungendo che l’ex marito ha avuto la sensibilità di capire la situazione e di starle comunque accanto nonostante la sua scelta di troncare. Da settimane la produttrice si frequenta con il danzatore Angelo Madonia, anche se a Domenica In ha lasciato intendere che il rapporto potrebbe navigare in questo momento non in buone acque. Bonolis, invece, da quando il suo matrimonio è terminato non è mai stato pizzicato con alcuna ‘lei’. Casomai esistesse una frequentazione, sarebbe comunque difficile scovarla: la vita privata del conduttore è da sempre un bunker in cui entrare è assai difficile.