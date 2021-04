Bonolis a ruota libera: segreti e novità di Avanti un Altro… Pure di Sera!

Paolo Bonolis raddoppia con Avanti un Altro, che da domenica 11 aprile sarà in onda con degli speciali in prima serata su Canale Cinque durante il giorno festivo. Il Game show prende il posto di Live – Non è la d’Urso, chiuso anticipatamente rispetto a quanto deciso dalla rete ammiraglia Mediaset in precedenza. Il conduttore ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, affrontando diversi temi riguardanti il programma e rispondendo anche ad alcune critiche.

Si comincerà con lo scontro ‘Gf Vip vs opinionisti’, con protagonisti diversi personaggi noti della tv (la sfida sarà trasmessa l’11 aprile). Bonolis specifica che il montepremi in palio sarà destinato al Cers, una onlus che si occupa di assistenza domiciliare gratuita a bambini affetti da gravi disabilità. Per quel che riguarda il gioco vero e proprio si punterà sull’imprevedibilità perché a Paolo non piace la “tv che va dritta su un binario unico”. Il rischio è di annoiare e annoiarsi. Come al solito ci sarà al suo fianco Luca Laurenti, da 30 anni sua spalla televisiva. Ma soprattutto suo amico.

Bonolis risponde alle critiche: “Il politically correct è una grande ipocrisia”

Capitolo critiche – Non è un mistero che il modo di condurre di Bonolis e alcune gag fatte con le “signorine” un po’ sgambate e scollate abbiano attirato più di un biasimo da parte di una fetta di pubblico e critica. “Il politically correct è una grande ipocrisia. L’offesa non è mai nelle parole, ma nelle intenzioni“, replica l’istrionico presentatore a chi lo ha messo nel mirino. Quindi aggiunge: “Che male c’è se una bella figliuola ha il piacere di mostrare le sue forme? Ma con i maschi è uguale: l’idraulico del Salottino fa vedere i muscoli”. A chi gli ricorda che il suo show è visto anche da bambini, risponde che il problema non riguarda i piccini, “che se la ridono. Sono gli adulti con traumi irrisolti, il problema”.

Bonolis, sempre nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche ricordato Eliana, una persona che non c’è più. Con Paolo ha condiviso un lungo percorso professionale, essendo stata la sua sarta per anni: “Mi dispiace, ci mancherà. Ma torniamo a parlare di cose divertenti, lo vorrebbe pure lei, che era sempre sorridente”.

Avanti un altro, si pronuncia Pidigozzo o Piticozzo? Bonolis scioglie il dubbio

Infine Bonolis risolve uno degli enigmi più curiosi relativi ad Avanti un Altro. Si pronuncia ‘Pidigozzo’ o ‘Piticozzo‘? La discussione si è persino animata sulla pagina di Wikipedia relativa a game show. “Pidigozzo con la D di Domodossola e la G di Genova”, spiega il conduttore. Enigma risolto, definitivamente.