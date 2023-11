Bonolis a bruciapelo: “Fai l’amore con Pier Silvio?”. Toffanin replica

Paolo Bonolis è sbarcato a Verissimo ed ha parlato a ruota libera di diversi argomenti. A un certo punto ha messo in imbarazzo Silvia Toffanin, domandandole se faccia ancora l’amore con il compagno Pier Silvio Berlusconi. Lo scambio di battute è arrivato dopo che la padrona di casa del rotocalco di Canale Cinque ha provato a indagare a fondo sulla fine del matrimonio del conduttore e Sonia Bruganelli.

A inizio intervista si è parlato della nuova stagione di Ciao Darwin, che aprirà i battenti il prossimo 24 novembre sulla rete ammiraglia Mediaset. Protagonista del format, oltre a Bonolis, naturalmente Luca Laurenti. “Sono un tossicodipendente di Laurenti, ci siamo separati solo un anno, quando io lavoravo in Rai e lui stava a Buona Domenica”, ha spiegato ridendo il presentatore romano. Spazio poi al matrimonio concluso.

La Toffanin ha introdotto il tema mostrando una clip di Sonia Bruganelli, con l’imprenditrice che ha spiegato che, nonostante la fine della relazione, continua a passare parecchio tempo con l’ex marito e a nutrire nei suoi confronti grandissima stima e profondo affetto.

“La versione l’ha detta Sonia – ha dichiarato Bonolis -, ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio? Sì, finché uno dei due non cade. Io sto sempre con lei, non mi muovo da là”. A questo punto la conduttrice di Verissimo ha detto di sperare in un ritorno di fiamma: “Io tifo per voi”. Bonolis ha dato una delle sue risposte fulminanti.

“Ma guarda che non succede niente, sono state prese in considerazione delle cose e basta. Si dice che l’anima è un conto e il corpo un altro, però pure il corpo…”, ha detto Bonolis. La Toffanin ha provato a farsi fornire una spiegazione meno nebulosa prorompendo in un “In che senso?”. A questo punto il conduttore ha messo in evidente imbarazzo l’intervistatrice: “Tu fai ancora l’amore con tuo marito?”. Silvia si è nascosta il viso tra le mani, per poi scandire un “sì”, con un riso impacciatissimo.

“E vedi, c’è pure il corpo, no?”, ha incalzato Bonolis. “Come chiudiamo questo argomento?”, la domanda della conduttrice. “Cambiandolo”. “L’importante è che tu stia bene”, ha sottolineato la Toffanin. Altra infilata di Paolo: “Ma io sto bene, e che sei, un medico di famiglia? Sto bene. Preferivi che accusassi il colpo?”. “Preferivo che fosse tutto come prima”. Altra replica di Bonolis che ha provocato imbarazzo: “Ma guarda che è meglio che sia cambiato il rapporto perché prima evidentemente le cose non andavano bene”. “Ok, basta, mi faccio gli affari miei”, la chiusura della Toffanin. Giù il sipario.