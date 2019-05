Boldi innamorato: con la nuova fidanzata Enrica 41 anni di differenza

La nuova fidanzata di Massimo Boldi si chiama Enrica e ha 32 anni

Massimo Boldi è di nuovo innamorato. Il popolare attore ha ritrovato la felicità accanto a Enrica, dopo la burrascosa rottura con l’attrice Loredana De Nardis. La nuova fidanzata di Boldi ha 32 anni (quindi tra i due corrono ben 41 anni di differenza!), è romana e lavora come imprenditrice. Più precisamente Enrica possiede un’agenzia che fornisce hostess e servizi per eventi. La giovane e Boldi, come riporta il settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 9 maggio, si conoscono da tempo ma solo di recente è esplosa la passione tra i due. E Massimo ed Enrica hanno scelto di vivere la loro relazione alla luce del sole: di recente sono stati insieme a Sanremo e sui rispettivi profili social si sprecano i commenti e gli elogi.

Massimo Boldi torna a sorridere dopo i problemi di salute

Dunque, grazie a Enrica Massimo Boldi sta vivendo un periodo d’oro. Che arriva dopo i recenti problemi di salute: lo scorso settembre l’attore milanese è stato operato al cuore. L’interprete ha subito un intervento di angioplastica al San Raffaele di Milano. Oggi Massimo sta bene ed è felice accanto alla nuova fidanzata, che gli ha regalato una seconda giovinezza.

Massimo Boldi e la rottura con la ex Loredana De Nardis

Lo scorso anno Massimo Boldi ha subito il tradimento dell’ex compagna Loredana De Nardis. Il diretto interessato ha scoperto tutto tramite delle paparazzate: una situazione difficile e complicata che Boldi ha superato grazie alla vicinanza delle figlie Manuela, Micaela e Marta (avute dalla moglie defunta Marisa) e dell’amico fraterno Christian De Sica.