Boldi deluso dall’ex fidanzata Loredana: “De Sica mi ha aiutato molto”

Vita privata Massimo Boldi: l’attore racconta della delusione avuta dall’ex fidanzata Loredana De Nardis

Massimo Boldi non ha più fiducia nell’amore. Dopo la morte della moglie Marisa e la delusione avuta dall’ex fidanzata Loredana De Nardis, il popolare attore non crede più nei rapporti a due. “La ferita è ancora aperta”, ha confidato Boldi a Di Più. Ad aiutarlo in questo momento così difficile l’amico e collega Christian De Sica, con il quale il milanese è tornato a lavorare nel film Amici come prima. “Io a Loredana avevo dato tutto. Beni materiali, regali di ogni tipo, da macchine a vestiti costosi. L’ho fatta debuttare come attrice, facendola scrittura per dieci film. Ma soprattutto le ho dato tanto amore”, ha assicurato l’interprete.

Cosa è successo tra Massimo Boldi e Loredana De Nardis

Qualche mese fa la storia tra Boldi e Loredana si è interrotta: la De Nardis è stata sorpresa in compagnia di un altro uomo, un amico di Massimo. A detta dell’attrice la storia con Boldi era già finita da tempo ma la versione del diretto interessato è diversa: “Per me è stato un colpo vederla con quell’uomo. E Loredana lo sa”. Oggi i due non hanno più alcun rapporto, come sottolineato da Boldi: “Non voglio neanche sentirla nominare. Per me è un capitolo chiuso. Fortunatamente, proprio nel momento più brutto, ho potuto immergermi totalmente nel lavoro, iniziando le riprese del film con Christian, che mi è stato molto vicino come solo un amico sa fare”.

Massimo Boldi è single: “Ora guardo avanti”

“Mi manca avere una donna accanto. Ma, amaramente, credo di essermi reso conto che nessuna potrà mai amarmi come mi ha amato mia moglie Marisa. Sono deluso, sconfortato, sfiduciato. Sì, spesso mi sento solo”, ha ammesso Massimo Boldi.