Boldi fa sul serio con la fidanzata Irene: pegno d’amore e nozze vicine

Massimo Boldi pensa al matrimonio con la nuova fidanzata Irene

Periodo d’oro per Massimo Boldi. L’attore, infatti, ha finalmente ritrovato l’amore. La donna del suo cuore si chiama Irene. I due stanno vivendo una storia d’amore intensa, si amano tantissimo e pare pure che siano già pronti per fare il grande passo. La coppia ha rilasciato un’intervista doppia al magazine Oggi. Boldi e la sua compagna hanno dato voce al loro sentimento, rivelato come si sono conosciuti e come prevedono il loro futuro. I due, inoltre, hanno affrontato un argomento molto discusso: la differenza d’età che li separa. Massimo, infatti, di anni ne ha 74 mentre la sua dolce metà ne ha 40.

Massimo Boldi ed Irene: ecco come e dove si sono conosciuti

Il magico incontro è avvenuto a bordo di un treno, il Frecciarossa. “Organizzo per mio interesse personale degli eventi a favore dei bambini e quel giorno stavo rientrando da uno di questi impegni. L’ho visto e ho pensato: chi sa se sarebbe disponibile a partecipare al prossimo evento? Mi sono fatta coraggio e alzando il dito come a scuola, mi sono presentata e da quel momento abbiamo iniziato a scriverci e poi a sentirci al telefono. Era una bella amicizia che poi, nel momento in cui siamo riusciti a frequentarci, è diventata altro”, ha raccontato Irene. Massimo, invece, ha rivelato di aver notato subito la bellezza della donna: “Che è una femmina con una bella testa l’ho capito solo dopo. È così vitale”.

Il prezioso regalo di Massimo alla sua Irene: “L’ho scelta”

Boldi alla sua dolce metà ha fatto un dono importante: un anello. “È un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie ad un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa solo una cosa: che l’ho scelta”, ha confidato ancora l’attore. Irene ha precisato di sentirsi molto amata da Massimo. Il suo prezioso regalo? L’ha lasciata senza fiato. “Non me lo aspettavo – ha svelato la donna – E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore rappresenta un impegno reciproco”.

Massimo Boldi e i progetti con Irene: nozze vicine?

Parlando della differenza d’età che li separa, cosa che a loro non pare importare, Massimo alla rivista Oggi non ha nascosto la volontà di portare la sua dolce metà sull’altare: “[…] Ora mi piace pensare di fare progetti con lei. Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto sorridendo: ‘Certo papà, perché no?'”. La loro priorità? Essere fedeli. A rivelarlo è stata Irene che ha parlato della promessa importante che lei e Boldi si sono scambiati a vicenda.