Bocelli, il suo cane disperso in mare. Moglie: “Ricompensa per chi aiuta”

La famiglia di Andrea Bocelli lancia l’appello per ritrovare il suo amato cane, Pallina. L’animale, che è un cucciolo, è un levriero italiano, color beige che a quanto risulta si è disperso nel mare della Sardegna durante la giornata di venerdì 21 agosto 2020. Il piccolo, secondo quanto trapelato fino ad ora, si trovava a bordo della barca su cui erano presenti il tenore, la moglie Veronica Berti, i loro figli e alcuni amici. Nessuno si è accorto della sparizione di Pallina al momento dell’episodio. Durante il giorno però si è notato che il cucciolo non risultava più a bordo dell’imbarcazione. Da qui l’allarme. Attualmente le ricerche sono fatte nel tratto di mare compreso tra Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, e Bajia Caddinas, nel comune di Golfo Aranci. Veronica Berti ha reso noto il fatto anche sui social, scrivendo un post su Facebook per chiedere aiuto e promettendo una ricompensa a chi dovesse riuscire a trovare l’animale.

Andrea Bocelli, cane disperso in mare: l’appello della moglie Veronica Berti

La moglie di Bocelli ha reso noti anche i contatti per eventuali segnalazioni. Per le info utili: info@andreabocelli.com oppure 3346499600. Come rivela Fanpage.it, dopo l’appello, diverse persone si sono attivate per trovare Pallina nei luoghi di mare segnalati. Impegnati ci sono sia privati, che con i loro gommoni stanno perlustrando la zona, sia la guardia costiera che sta battendo palmo palmo il tratto di mare tra Liscia Ruja e Bajia Caddinas. Tuttavia pare che non sarà per nulla semplice risalire al cane in quanto non sapendo il punto esatto in cui è caduto dalla barca tutto si fa più complicato.

AIUTATECI A RITROVARE PALLINAPallina è un piccolo levrierino italiano color beige e molto affettuoso.Risulta disperso… Gepostet von Veronica Berti Bocelli am Freitag, 21. August 2020

Andrea Bocelli e le polemiche per le frasi sul coronavirus

Pochi giorni fa Andrea Bocelli è finito in una bufera mediatica venendo accostato ai cosiddetti negazionisti del coronavirus per via di alcune sue frasi pronunciate in una conferenza a Palazzo Madama, l’edificio che ospita il Senato. Nella fattispecie il tenore ha detto di essere uscito in pieno lockdown, andando contro le regole e trasmettendo una vena polemica. Nei giorni successivi sono piovute parecchie critiche e Bocelli ha fatto un passo indietro, scusandosi e affermando di non essere affatto un negazionista del Covid-19.