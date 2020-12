Bocelli e la moglie Veronica a Domenica In: come è andata l’intervista

Andrea Bocelli e la sua seconda moglie, Veronica Berti, sono stati protagonisti della puntata di Domenica In andata in onda domenica 13 dicembre 2020. Una lunga chiacchierata con la padrona di casa, Mara Venier, in cui la coppia si è raccontata su più fronti, da quello privato a quello pubblico. Inoltre il cantante toscano ha spiegato come ha vissuto il maestoso evento in streaming in omaggio alla musica classica, che lo ha visto in prima linea assieme alla sua terza figlia, Virginia. Il concerto virtuale ha raggiunto oltre 100 Paesi, coinvolgendo più di 70mila persone. Infine il tenore ha disquisito del suo nuovo progetto musicale, intitolato ‘Believe’.

Andrea Bocelli: la fama, la notorietà e il successo

Bocelli ha parlato del recente evento in cui ha duettato, al teatro di Parma, con la piccola Virginia, 10 anni. L’occasione giusta anche per parlare del suo rapporto con il successo e la fama. Innanzitutto l’artista ha puntualizzato che la piccola gli ha dato “sicurezza” in quanto ha in sé quella giusta dose di “irresponsabilità dell’infanzia” che trasmette agli adulti tranquillità e leggerezza.

“Lei si diverte, non si rende conto di quello che c’è intorno a lei, che può succedere, questo è lo spirito”, ha aggiunto, spiegando che per lui, invece, è stato il contrario. Bocelli, infatti, ha narrato di essere sempre stato molto emotivo e che nei primi periodi della sua carriera “ha sofferto tantissimo” perché la “presenza del pubblico” lo metteva in “angoscia”. Con il tempo è migliorato ed oggi ha acquisito più sicurezza e quindi riesce a gestire meglio le emozioni:

“Io pensavo sempre che un disastro avrebbe potuto procurare danni alla mia famiglia, ora se sbaglio pazienza, chi se ne frega mai, io faccio sempre del mio meglio per essere al meglio della mia condizione perché è doveroso, un errore me lo perdonerei molto più facilmente di prima”.

Andrea Bocelli e l’amore per la seconda moglie, Veronica Berti

Spazio quindi alla vita con al fianco Veronica, anch’ella presente in studio a Domenica In. Si è andati a ritroso nel tempo, fino all’incontro che fece scoccare la scintilla. Il tenore e la donna si sono conosciuti circa 20 anni. Galeotta fu una festa. Da là arrivò un invito da parte di Andrea alla Berti a seguirlo in America, dove aveva in agenda degli appuntamenti professionali. Non si separarono più.

“Ci siamo incontrati ad una festa, abbiamo avuto qualche giorno a nostra disposizione. Ho capito subito che lei aveva voglia di fare, era intraprendente. Io dovevo partire per andare in America, e le dissi mi farebbe piacere se tu venissi con me e lei mi ha risposto “vengo volentieri e trovami un lavoro”. Lei poi mi ha restaurato, io sono un ragazzo di campagna quindi andrei vestito sempre come un ragazzo di campagna, mi sono affidato”.

Infine Bocelli ha raccontato la sua esperienza nella lotta al Coronavirus. In casa sua tutti sono stati contagiati ma senza accusare sintomi gravi. Inoltre ha spiegato che la sua associazione ha cercato di dare manforte agli operato sanitari in difficoltà. Assolutamente archiviate le polemiche delle settimane scorse scaturite da alcune sue frasi sulla pandemia. Sul fatto l’artista chiese scusa accorgendosi di aver pronunciato delle dichiarazioni controverse.